Ramen e jazz juntam-se às segundas-feiras na Rua do Alecrim

O Ajitama Chiado e O Bom, o Mau e o Vilão juntaram-se para criar uma experiência que cruza ramen japonês e concertos de um trio liderado por Ricardo Toscano.

Às segundas-feiras, a Rua do Alecrim ganhou um novo ponto de encontro que cruza gastronomia e música. O Ajitama Chiado juntou-se ao bar O Bom, o Mau e o Vilão para criar o Ramen & Jazz, uma experiência pensada para assinalar o aniversário de ambos os espaços e que está disponível exclusivamente no início da semana. Nesta iniciativa poderá jantar no restaurante e depois assistir a um concerto de um trio liderado por Ricardo Toscano.

O Menu Ajitama x BMV custa 24€ e inclui entrada, prato principal, sobremesa, bebida, água e café, além do acesso ao BMV para assistir ao concerto. Há ainda um incentivo extra para prolongar a noite: quem escolhe este menu recebe um cartão especial da equipa do Ajitama que dá direito, no BMV, à oferta da segunda bebida na compra da primeira.

Os concertos começam às 21.00 e serão sempre protagonizados por um trio liderado por Ricardo Toscano. O saxofonista é um dos nomes mais consistentes do jazz português contemporâneo, com um percurso que inclui colaborações com artistas como Carminho, Rui Veloso ou Fafá de Belém.

Para António Carvalhão, sócio e fundador do Ajitama, esta colaboração faz sentido tanto pela proximidade física como pela afinidade cultural. “Somos dois estabelecimentos vizinhos na Rua do Alecrim, dois projectos distintos, e coincidimos também no facto de ambos celebrarmos o nosso aniversário no mês de Novembro. Em vez de comemorarmos em separado, decidimos unir esforços e criar uma celebração conjunta para a rua e para a cidade”, explica, por escrito.

Sem data de fim anunciada, o Ramen & Jazz está pensado para continuar nos próximos meses, sempre às segundas-feiras.

Ajitama e O Bom, O Mau e O Vilão, Rua do Alecrim (Cais do Sodré). Seg 21.00. 24€

