Red Bull Spot Check vai ocupar o centro de Lisboa com skates, ollies e kickflips

Portas do Sol, Martim Moniz e Ribeira das Naus são os três palcos escolhidos pelo público para receber atletas de topo como Gustavo Ribeiro e Yuto Horigome.

Lisboa vai receber a primeira edição portuguesa do Red Bull Spot Check, um evento que junta estrelas do skate mundial, talentos emergentes e fãs que querem descobrir a cidade sobre quatro rodas. No sábado, 4 de Outubro, este evento – que já aconteceu por Barcelona, em 2024 – acontece nas Portas do Sol, no Martim Moniz e na Ribeira das Naus, três palcos escolhidos pelo público.

O atleta olímpico Gustavo Ribeiro é o anfitrião deste acontecimento. E foi também o skater português que assumiu a responsabilidade de escolher a lista de locais onde estas sessões poderiam decorrer na cidade de Lisboa. No entanto, a decisão final ficou entregue ao público. Depois de uma votação, a audiência acabou por deixar a Praça da Figueira fora deste roteiro.

Entre os nomes confirmados, o grande destaque vai para o japonês Yuto Horigome, bicampeão olímpico e vencedor do ouro em Tóquio e Paris, que se junta a Gustavo Ribeiro e a outras figuras, como os norte-americanos Zion Wright e Jamie Foy ou os australianos Rome Collyer e Chloe Covell. Para Gustavo Ribeiro, ter esta constelação de skaters em Lisboa é “super motivador” e uma oportunidade rara para a comunidade local se aproximar da elite internacional, pode ler-se em comunicado.

O encontro está marcado para sábado a partir das 15.00, no miradouro das Portas do Sol, em Alfama. Depois, a comitiva segue para o Martim Moniz e termina na Ribeira das Naus. Em cada local haverá sessões abertas “Best Trick Jam”, para as quais qualquer participante se pode inscrever, seja online ou no local, entre as 14.00 e as 15.00. A tarde encerra com uma demonstração da equipa Red Bull Skate e a eleição do MVP do dia.

Portas do Sol, Martim Moniz e Ribeira das Naus. 4 Out (Sáb) 15.00. Entrada livre

