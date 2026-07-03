Região de Lisboa vai ter abrigos seguros para bicicletas junto a estações de transporte

Bicicletários serão instalados em 2027, com o intuito de criar uma rede distribuída pelos 18 municípios da Área Metropolitana de Lisboa.

Em 2027, a Área Metropolitana de Lisboa (AML) terá abrigos de bicicletas junto às principais interfaces de transportes públicos. A rede, chamada Navegante BICI, será acessível aos utilizadores do passe Navegante, noticiou o jornal Público.

O projecto contempla um total de 57 bicicletários, que serão distribuídos pelos 18 municípios da região, sob a responsabilidade da Transportes Metropolitanos de Lisboa (TML), empresa que gere a Carris Metropolitana. “O nosso objectivo é que o sistema possa estar a funcionar, se não totalmente, pelo menos em parte, durante 2027”, explicou ao mesmo jornal o presidente da TML, Carlos Humberto Pedrosa, acrescentando que o objectivo é conectar o uso da bicicleta aos dos transportes públicos, "sem grandes complicações e em segurança”. “Numa primeira fase, o sistema apenas permite a utilização através do cartão, mas o objectivo é que ele possa ser utilizado com o telemóvel, quando estiver disponível a aplicação”, detalhou ainda o responsável.

Os bicicletários vão obedecer a três tipologias, sendo a maior parte "estruturas modelares compactas", que permitirão estacionar, no mínimo, uma dúzia de bicicletas. Os abrigos terão acesso electrónico e deverão permitir a fixação segura do quadro da bicicleta ao suporte, com cadeados do “tipo U‑lock”, corrente ou cabo.

Dez bicicletários no município de Lisboa

Lisboa será o município com mais bicicletários, com dez unidades distribuídas por diferentes pontos: uma no Oriente, duas em Sete Rios, duas em Entrecampos, duas no Aeroporto, duas em Santa Apolónia e uma junto à sede da AML, na Rua da Cruz de Santa Apolónia.

Em Oeiras, os abrigos serão instalados nas estações de comboios de Oeiras, Algés, Caxias, Paço de Arcos e Santo Amaro. Já Cascais terá abrigos junto às estações de Cascais, Carcavelos, Estoril, São Pedro e São João. Em Odivelas, os abrigos situar-se-ão junto às estações de metro de Odivelas e Senhor Roubado, bem como nas zonas da Póvoa de Santo Adrião e Ramada.

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