O fim-de-semana vai ser de calor, mas zona de São João não é opção. É a primeira das cinco zonas a receber areia na sequência de uma decisão firmada em 2025.

Entre Abril e Junho, várias praias da Costa de Caparica estarão interditas devido a trabalhos de colocação de areia, programados desde Setembro. "Não estarão todas as praias encerradas em simultâneo: à medida que os trabalhos terminam numa praia, essa é reaberta, sendo depois intervencionada a seguinte", indica a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), citada pelo jornal Público.

A reposição começou esta quinta-feira, dia 16 de Abril, na zona de São João de Caparica, que estará em trabalhos até Maio (o dia exacto não foi comunicado). Ainda em Abril começam as descargas nas praias de Santo António, do Tarquínio-Paraíso e do Dragão Vermelho. As últimas praias a receber areia serão a Praia Nova e a Nova Praia, entre Maio e Junho.

Apesar de a obra ter sido consignada em Setembro do ano passado e de ter arrancado em Novembro, não existiram, entretanto, condições meteorológicas favoráveis à sua execução. "Tínhamos já 64 milhões de euros adjudicados, em concurso ou já em construção, já em obra", declarou ao mesmo jornal a ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho, enquadrando o total de 15 milhões de euros libertados pelo Governo para recuperar praias de todo o país antes do Verão, na sequência das tempestades e outras ocorrências registadas entre 1 de Outubro de 2025 e 3 de Março de 2026.

Coincidentemente, desde esta quinta-feira voltou a ser possível circular na principal via de acesso às praias da Costa de Caparica, entre a praia do Rei e a praia da Bela Vista. Nos últimos dois meses, a estrada esteve sujeita a obras de melhoria.

Este fim-de-semana, de 18 e 19 de Abril, as temperaturas máximas na zona da Costa oscilarão entre os 25 e os 26 graus, prevê o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

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