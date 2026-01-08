Reveladas as companhias aéreas e os aeroportos mais pontuais do mundo em 2025

Está a planear uma viagem para breve? Convém dar prioridade a estes operadores.

Muitas vezes, o aeroporto de onde se parte ou a companhia com que se voa depende apenas da maior comodidade ou do bilhete mais barato, mas continua a ser útil saber quais oferecem um serviço particularmente eficiente.

A Cirium publicou o relatório “On-Time Performance Review 2025”, que destaca 12 aeroportos e companhias aéreas com desempenhos de excelência em matéria de pontualidade.

No que toca aos grandes hubs, o destaque vai para o Aeroporto de Istambul. A Cirium define pontualidade como a percentagem de voos que partem ou chegam dentro de uma janela de 15 minutos relativamente ao horário previsto e, apesar de este enorme aeroporto movimentar cerca de 84 milhões de passageiros com 330 destinos todos os anos, 80,72% dos voos operaram dentro desse intervalo eficiente.

Os aeroportos mais pontuais, segundo a Cirium

Vencedor Platina: Aeroporto de Istambul (IST)

Grande: Aeroporto Internacional Santiago Arturo Merino Benítez (SCL)

Médio: Aeroporto Internacional da Cidade do Panamá Tocumen (PTY)

Pequeno: Aeroporto Internacional José Joaquín de Olmedo, Guayaquil (GYE)

Passando para as companhias aéreas mais pontuais, a Cirium concluiu que a Qatar Airways não só foi a mais eficiente como melhorou a já impressionante marca de 2024, de 82,83%, atingindo este ano 84,42% de voos pontuais. Esta companhia também ficou em segundo lugar no recente ranking Skytrax das melhores companhias de longo curso do mundo, sinal de que voar pela Qatar Airways é claramente uma boa opção.

As companhias aéreas mais pontuais, segundo a Cirium

Vencedora do prémmio Platina: Qatar Airways

do prémmio Companhia Global: Aeroméxico

Ásia-Pacífico: Philippine Airlines

América do Norte: Delta Air Lines

Europa: Iberia Express

Médio Oriente e África: FlySafair

Companhia com Maior Melhoria: Virgin Atlantic

Para saber mais, leia o relatório no site da Cirium.

