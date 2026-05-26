Revelados os melhores sítios do mundo para nadar em águas frias

Das piscinas do sul de Londres a fronteiras dramáticas entre placas tectónicas, eis para onde se deve dirigir para um pouco de terapia de água fria.

Quase toda a gente gosta de boiar nas águas amenas do Mediterrâneo, mas submergir-se em lagos glaciares ou piscinas frias não é para os fracos de coração.

No entanto, nadar em águas frias na natureza (o chamado wild swimming) é uma tendência de bem-estar em rápido crescimento, com mais pessoas do que nunca a darem o mergulho – de facto, as pesquisas por “wild swimming” dispararam 90% no Reino Unido este mês.

A marca de roupa de ar livre Icewear produziu um índice de “terapia de calor e frio”, mostrando os melhores locais do mundo não só para terapia natural de calor (como dar um mergulho em nascentes termais), mas também para terapia de frio, ou wild swimming.

Para o fazer, analisou 54 mil avaliações do Google de 60 locais diferentes em todo o mundo, e classificou-os com base nos que tinham incluídas as palavras-chave mais positivas (como “autêntico”, “revigorante”, “relaxante” e “transformador”).

Então, qual é o melhor local de wild swimming do planeta? Bem, esse seria o Lago Bled, na Eslovénia. De acordo com este índice, 76,8% das suas avaliações são positivas – mas com vistas como as que encontrará aqui, não estamos nada surpreendidos.

O lago, a pouco menos de uma hora de Liubliana, oferece condições de banho magníficas, com a temperatura da água à superfície a atingir os 25°C no Verão. É tão bonito que a Time Out o incluiu no seu guia dos lagos mais bonitos do planeta.

Fotografia: Shutterstock Lago Bled, Eslovénia

Fica bastante cheio de visitantes, mas as águas cerúleas e os picos cobertos de neve que se debruçam sobre as suas margens – mais uma ilha homónima que vem com uma igreja ridiculamente fotogénica – significam que a visita continua a valer a pena.

Num segundo lugar ex aequo, com uma sólida taxa de aprovação de 72%, ficaram o Parque Nacional de Cairngorms, na Escócia, e o Lago Moraine, no Canadá. O Canadá brilhou nesta lista, com o Parque Nacional de Banff a reclamar o terceiro lugar (seguindo de perto com uma proporção de 71,2% de avaliações positivas) e o Lago Peyto a classificar-se em 10.º.

Quatro destinos dos EUA também entraram na lista – Lake Tahoe, Mohonk Mountain House, Sand Valley (Nekoosa, no Wisconsin) e Lake Superior. Veja abaixo como se classificaram.

Os 20 melhores locais do mundo para wild swimming

Lago Bled, Eslovénia Lago Moraine, Canadá (ex aequo) Parque Nacional de Cairngorms, Escócia (ex aequo) Parque Nacional de Banff, Canadá Lake Tahoe, EUA Mohonk Mountain House, EUA Fairy Pools, Ilha de Skye, Escócia Sand Valley, Nekoosa no Wisconsin, EUA Bude Sea Pool, Inglaterra Lake Wakatipu, Nova Zelândia Peyto Lake, Canadá The Forty Foot, Irlanda Lago di Braies, Itália (ex aequo) Lake Superior, EUA (ex aequo) Forest Lagoon & GeoSea, Islândia Silfra Fissure, Islândia Rio Celeste, Costa Rica The Allas Sea Pool, Finlândia Brockwell Lido, Inglaterra Akchour Waterfalls, Marrocos

Porquê mergulho em águas frias?

Diz-se que nadar em águas frias pode impulsionar o seu sistema imunitário, melhorar a sua saúde cardíaca e mental e, de forma geral, aumentar o seu bem-estar. Qualquer pessoa que dê mergulhos regularmente não se cansa de gabar o quão bem nos sentimos depois.

Laura Hall, colaboradora da Time Out e autora de The Year I Lay My Head In Water, começou a nadar em águas frias para, nas suas palavras, se “chocar de volta à vida”. Pode ler este excerto sobre o seu primeiro e estimulante mergulho.

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