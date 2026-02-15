Subscrever
Revelados os países europeus com menos turistas

Um estudo analisou o número de noites passadas em alojamentos turísticos. Consegue adivinhar qual é o destino mais tranquilo?

Liechtenstein
Foto: Shutterstock | /Liechtenstein
A Europa é há muito o continente mais visitado do mundo, mas ainda existem países nesta parte do planeta que continuam relativamente fora do radar dos viajantes internacionais.

Quais? A Riviera Travel tem a resposta. A operadora de cruzeiros analisou dados do Eurostat sobre os países menos visitados da Europa, com base nas estatísticas do número de noites passadas em alojamentos turísticos em cada país.

No topo da lista está o Liechtenstein, que registou apenas 228.579 noites em alojamento turístico em 2024 (os dados mais recentes utilizados no estudo). Tendo em conta a sua localização entre a Áustria e a Suíça, não surpreende que este pequeno país ofereça paisagens impressionantes. A capital, Vaduz, alberga um castelo famoso com vistas amplas sobre o vale do Reno. No entanto, o Liechtenstein é muitas vezes visitado apenas numa escapadinha de um dia a partir de um dos países vizinhos, o que ajuda a explicar números tão baixos.

A completar o top três surgem a Macedónia do Norte, que registou pouco mais de 2 milhões de noites em 2024, e o Luxemburgo, em terceiro lugar, com cerca de 3,6 milhões. Letónia e Montenegro ocupam o quarto e quinto lugares. Consulte abaixo o top 10 completo.

Os 10 países europeus com menos turistas

  • Liechtenstein
  • Macedónia do Norte
  • Luxemburgo
  • Letónia
  • Montenegro
  • Estónia
  • Albânia
  • Lituânia
  • Malta
  • Sérvia

