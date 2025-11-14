Ricardo Araújo Pereira estreia-se no stand up, com espectáculo a solo

Os bilhetes ficam disponíveis esta sexta-feira, 14 de Novembro, a partir das 20.00. O espectáculo está marcado para 6 de Junho de 2026.

O anúncio surge um dia depois de a imagem do humorista ter aparecido em vários pontos de Lisboa, acompanhada da frase “Verificando se você é humano”. Esse é mesmo o título do novo espectáculo de Ricardo Araújo Pereira, que marcará a sua estreia a solo no stand-up em 2026, a 6 de Junho, na MEO Arena.

A notícia foi confirmada pela SIC, casa profissional do humorista. Os bilhetes ficam à venda já esta sexta-feira, 14 de Novembro, a partir das 20.00. Quem quiser garantir lugar pode, contudo, fazer reserva antecipada no site da Worten, com preços a partir de 30€.

Licenciado em Comunicação Social, Ricardo Araújo Pereira – ou RAP, como é amplamente conhecido – começou a carreira no Jornal de Letras, tornou-se guionista em 1998 e ganhou projecção pública em 2003 com o grupo Gato Fedorento, criado com Miguel Góis, Zé Diogo Quintela e Tiago Dores. Actualmente, integra O Programa Cujo Nome Estamos Legalmente Impedidos de Dizer, na SIC Notícias, e é autor e apresentador de Isto É Gozar Com Quem Trabalha, na SIC.

