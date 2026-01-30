Com roda gigante e carrinhos de choque, a Feira de Inverno voltou a Santos

Evento arrancou esta quinta-feira, dia 29 de Janeiro, e prolonga-se até 8 de Março, no Terrapleno de Santos. A entrada é livre.

Várias diversões, como os carrinhos de choque ou a roda gigante, regressaram ao Terrapleno de Santos para mais uma edição da Feira de Inverno. O evento, de entrada livre, começou esta quinta-feira, 29 de Janeiro, e prolonga-se até 8 de Março.

Além das habituais diversões, a Junta de Freguesia da Estrela, que organiza a feira, garante que ninguém vai para casa com fome. Das farturas ao caldo verde, passando pelas bifanas, são várias as ofertas no local.

Terrapleno de Santos (Santos). Até 8 Mar, Dom-Qui 16.00-22-00, Sex, Sáb e vésperas de feriado 16.00-01.00. Entrada Livre

