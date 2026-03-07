Rodrigo Leão junta-se aos três filhos para concerto especial em Lisboa

O compositor apresenta ao vivo ‘Piano Para Piano’ a 7 de Julho, no Tivoli. O concerto revisita o disco de 2023 e transforma o diálogo entre pianos num encontro familiar.

Rodrigo Leão vai apresentar o projecto Piano Para Piano num concerto especial no Teatro Tivoli BBVA, a 7 de Julho. O músico irá contar com uma companhia especial: os três filhos, António, Rosa e Sofia Leão.

O projecto nasceu do álbum Piano Para Piano, editado em 2023 e gravado com Rosa. As composições surgiram na sequência de uma encomenda do Festival de Piano de Vila Nova de Cerveira, que desafiou Rodrigo Leão a escrever novas peças para dois pianos. O convite levou o compositor a explorar um território pouco habitual no seu percurso. “Acho interessante que eu, que não tenho qualquer forma de formação como pianista, possa estabelecer um diálogo com quem estudou e estuda seriamente o instrumento”, explicou na altura, citado por um comunicado de imprensa.

Esse diálogo começou em estúdio com Rosa, mas rapidamente passou para o palco. Nos concertos que se seguiram à edição do disco, outros membros da família foram-se juntando ao projecto, transformando-o num espaço de colaboração entre gerações. No concerto em Lisboa, esta dinâmica familiar oferece uma nova dimensão às músicas de Piano Para Piano.

Av. da Liberdade, 182 188 (Avenida). 7 Jul (Ter) 21.00. 20€-45€

