Ronnie Wood, guitarrista dos Rolling Stones, traz 60 anos de rock a Lisboa

O histórico guitarrista britânico regressa a Portugal em Setembro para um concerto no Coliseu dos Recreios. Vai acontecer em Setembro.

Ronnie Wood, o guitarrista dos lendários Rolling Stones, vai actuar em Portugal a 14 de Setembro, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. Conhecido mundialmente por ser um dos membros com maior longevidade na banda de “(I Can't Get No) Satisfaction”, desde 1975, o artista traz até à capital portuguesa uma celebração imperdível de toda a sua trajectória musical.

Antes de se fixar nos Stones, o guitarrista deixou a sua marca em formações cruciais do rock britânico, passando pelos The Birds (não confundir com os americanos The Byrds de "Eight Miles High"), a sua primeira banda, pelo Jeff Beck Group e ainda pelos The Faces, que contavam com o vocalista Rod Stewart e onde se consolidou definitivamente enquanto músico de topo.

O guitarrista formou ainda o supergrupo The New Barbarians, que incluía membros como Keith Richards (Rolling Stones), Ian McLagan (Faces), Bobby Keys (saxofonista dos Stones), Stanley Clarke (baixista de jazz de fusão) e Zigaboo Modeliste (The Meters) para continuar a editar os seus projectos individuais.

Recentemente, em 2025, o músico lançou Fearless: The Anthology 1965–2025, uma antologia que percorre detalhadamente os seus 60 anos de carreira e que apresenta quatro temas completamente inéditos, entre os quais o single "You're So Fine". É com este pretexto que o guitarrista se apresenta em Lisboa.

Rua das Portas de Santo Antão, 96 (Restauradores). 14 Set (Seg) 21.00. 45€-125€

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