Rumo ao Brasil? Como explorar o destino favorito dos portugueses com mais tranquilidade este verão

Praias paradisíacas, cidades cheias de vida e a familiaridade da língua. O Brasil continua a ser um dos destinos mais desejados pelos portugueses. Antes de embarcar, porém, convém garantir que não fica nada por tratar.

Há destinos que entram nas tendências para o Verão e desaparecem no ano seguinte. O Brasil não é um deles. O gigante sul-americano continua a ocupar um lugar especial no coração dos portugueses e é um dos destinos de eleição, seja pela língua partilhada, pela sensação de familiaridade, pela música, pela comida ou pelo ritmo descontraído das cidades e praias.

E se já anda a planear as férias grandes, saiba que as possibilidades são muitas. Há quem procure dias passados entre Copacabana, Ipanema e os miradouros do Rio de Janeiro; quem prefira mergulhar nas águas quentes de Alagoas ou da Bahia; e quem escolha trocar a praia pela floresta e aventurar-se na Amazónia. E, verdade seja dita, também há quem queira fazer tudo isto numa só viagem.

A diversidade também chega à mesa e não é por acaso que a gastronomia brasileira é um chamariz para muitos viajantes. Ora feijoada, ora pão de queijo, ora moqueca, açaí ou sumos de frutas tropicais acabados de fazer. Se o seu destino for o Rio e se precisar de ajuda nesse campo, aproveite para espreitar aqui a nossa lista dos melhores restaurantes da cidade.

Mas antes de reservar voos ou fechar o itinerário, há alguns detalhes importantes a tratar. Vale a pena confirmar se o passaporte tem pelo menos seis meses de validade à data da viagem. Dependendo das regiões a visitar, também pode ser recomendada a vacina da febre amarela, sobretudo para quem pretende passar pela Amazónia ou por zonas mais naturais do país.

Também convém ter em conta as distâncias entre cidades. Ir do Rio de Janeiro para Salvador ou da Bahia para a Amazónia implica voos longos e alguma gestão. Garantir acesso a internet móvel durante a estadia pode igualmente facilitar bastante a experiência no destino, seja para consultar mapas, reservas, transportes ou comunicação.

No Brasil, os cuidados de saúde privados para turistas podem atingir valores muito elevados. Um problema de saúde inesperado, mas também outros contratempos, como um atraso no voo ou uma mala perdida podem transformar rapidamente umas férias tranquilas numa despesa grande. É por isso que cada vez mais viajantes incluem um seguro viagem Brasil na lista de preparativos essenciais.

A Heymondo aposta precisamente numa experiência mais simples e digital para quem quer viajar descansado. Entre as principais vantagens dos Heymondo seguros de viagem estão as coberturas médicas elevadas, que podem chegar aos 8 milhões de euros, assistência 24h em português e uma App de assistência em viagem que permite fazer chamadas gratuitas por Wi-Fi ou dados móveis a partir de qualquer lugar do mundo. Além disso, em caso de necessidade médica, a marca trata diretamente dos custos com os centros de saúde, evitando que o viajante tenha de adiantar dinheiro do próprio bolso.

Além da assistência médica, há também cobertura para perda ou roubo de bagagem, atrasos em transportes de longa distância e seguro de cancelamento opcional antes da partida. Para quem está a preparar viagens longas nos próximos meses, escolher o melhor seguro de viagem pode ser tão importante como reservar o hotel certo ou decidir entre praia, cidade ou floresta.