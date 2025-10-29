Sabe que pode ter até 44 dias de férias em 2026? Nós explicamos como

Se agarrar na agenda e começar já a planear as escapadinhas, poderá transformar 22 dias de férias em 44. Só tem de fazer as contas bem feitas.

Está na hora de começar a planear as escapadinhas de 2026. Se for organizado e os seus colegas de trabalho não tiverem todos a mesma ideia, conseguirá até 44 dias de férias. Para isso, é preciso, claro, saber fazer as pontes certas e aproveitar os fins-de-semana prolongados. Felizmente, há vários feriados bem posicionados durante o próximo ano.

Primeiro façamos as contas aos fins-de-semana prolongados. Ao todo, são quatro, uma vez que teremos quatro feriados nacionais a calhar à sexta ou à segunda-feira. O primeiro será na Sexta-Feira Santa, a 3 de Abril. Segue-se o Dia do Trabalhador (sexta-feira 1 de Maio), a Implantação da República (segunda-feira 5 de Outubro) e o Natal (sexta-feira 25 de Dezembro).

Quanto a fazer pontes, deverá aproveitar para tirar o dia seguinte ou anterior ao Ano Novo (quinta-feira 1 de Janeiro de 2026), ao Corpo de Deus (quinta-feira 4 de Junho), a Restauração da Independência (terça-feira 1 de Dezembro) e a Imaculada Conceição (terça-feira 8 de Dezembro). Já o Carnaval, que em 2025 se assinala na terça-feira 17 de Fevereiro, é um feriado facultativo, pelo que a tolerância de ponto é decidida pelo Governo.

Feriados nacionais em 2025

1 de Janeiro (quinta-feira): Dia de Ano Novo

3 de Abril (sexta-feira): Sexta-Feira Santa

5 de Abril (domingo): Páscoa

25 de Abril (sábado): Dia da Liberdade

1 de Maio (sexta-feira): Dia do Trabalhador

4 de Junho (quinta-feira): Corpo de Deus

10 de Junho (quarta-feira): Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas

15 de Agosto (sábado): Assunção de Nossa Senhora

5 de Outubro (segunda): Implantação da República

1 de Novembro domingo): Dia de Todos os Santos

1 de Dezembro (terça-feira): Restauração da Independência

8 de Dezembro (terça-feira): Dia da Imaculada Conceição

25 de Dezembro (sexta-feira): Natal

Agora, a questão que realmente interessa: como é que podemos transformar 22 dias em 44? Se tirar férias de 1 a 4 de Janeiro e de 28 de Novembro a 1 de Dezembro, tem quatro dias de descanso em cada mês, gastando apenas dois; de 14 a 17 de Fevereiro e de 5 a 8 de Dezembro, também tem quatro dias em cada mês gastando apenas dois; de 3 a 5 de Abril, de 1 a 3 de Maio e de 3 a 5 de Outubro, tem três dias em cada mês e não gasta nenhum; de 4 a 10 de Junho, tem sete e gasta apenas três; e de 25 de Dezembro a 5 de Janeiro de 2027, tem 12 dias e só gasta seis.

🗞️ Mais notícias: fique a par das novidades com a Time Out

📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn