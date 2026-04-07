Sam The Kid, Valete, Regula e Xeg juntam-se para concerto histórico

Dezasseis anos depois de lançarem o tema que se tornou um hino do hip-hop, Sam The Kid, Valete, Regula e Xeg reúnem-se na Meo Arena para uma noite única.

O hip-hop português vai encher o palco e os sistemas de som da maior sala de espectáculos do país, a Meo Arena, com um encontro entre quatro das vozes mais influentes da cena: Sam The Kid, Valete, Regula e Xeg. O concerto “Mais Pesados da Capital”, que acontece a 14 de Novembro, reúne estes artistas em formato de quarteto para celebrar o percurso de cada um, a história do género e a ligação que se consolidou entre eles ao longo das décadas.

A origem do espectáculo remonta a 2010, quando os quatro artistas se juntaram para criar o tema “Os Mais Pesados da Capital”, incluído na Egotripping Mixtape de Xeg. Desde então, a faixa tornou-se um hino do hip-hop nacional, condensando versos marcantes sobre a vida urbana, dilemas sociais e uma postura sempre desafiante.

Cada um destes nomes construiu um percurso sólido dentro da música portuguesa. Xeg lançou álbuns como Ritmo & Poesia em 2001, Valete consolidou-se com Educação Visual em 2003, Sam The Kid impressionou com Praticamente em 2006 e Regula lançou Gancho em 2013. Ao longo dos anos, nunca deixaram de cruzar caminhos: temas como “Beleza Artificial”, “Gana”, “Passemos a Coisas Sérias”, “Xeg e Sam” ou “Nivea” revelam uma sintonia que o público vai poder testemunhar em palco. Dezasseis anos depois, a MEO Arena acolhe uma noite em que essa história será revisitada, com potencial para surpresas e colaborações inéditas.

MEO Arena, Rossio dos Olivais (Parque das Nações). 14 Nov (Sáb) 22.00. 25€-30€

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