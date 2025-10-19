São desenhos, senhores! Feira de arte traz dezenas de autores para a Avenida

Mais de 65 artistas, portugueses e internacionais, e 23 galerias enchem a Sociedade Nacional de Belas Artes naquela que é a oitava edição do Drawing Room, a única feira de arte em Portugal dedicada ao desenho contemporâneo. O evento decorre entre os dias 23 e 26 de Outubro.
Em comunicado, a direcção da feira afirma ter seleccionado "algumas das mais relevantes galerias portuguesas e internacionais", após uma "análise criteriosa de todos os projectos recebidos", num evento que já se considera de carácter internacional. Nomes sonantes como a Balcony – Contemporary Art Gallery, a Galeria 111, a Galeria Filomena Soares ou a Miguel Nabinho surgem em representação do roteiro lisboeta, enquanto Kubikgallery e Lehmann, entre outras, surgem em representação do circuito de galerias do Porto.
This is Not a White Cube, Dialogue e BraçoPerna 44 estarão presentes na feira pela primeira vez. De Espanha, chegam a Galería Silvestre (Madrid), a Siboney (Santander), a Trinta Arte Contemporánea (Santiago de Compostela) e a Galería Bibli (Santa Cruz de Tenerife).
Juntas, vão representar mais de 65 artistas. Entre eles, nomes incontornáveis como Pedro Calapez, José Pedro Croft e António Olaio, lado a lado nesta mostra com autores das mais diversas geografias – Eric Fok (China), Pilar Mackenna (Chile), Vicente Blanco (Espanha), Klaas Vanhee (Bélgica) ou Cássio Markowski (Brasil).
Na Sociedade Nacional de Belas Artes haverá ainda espaço para expor o trabalho dos finalistas ao Prémio FLAD Drawing Room Lisboa 2025. São eles Ana Manso, Mariana Gomes, Luísa Jacinto, Pedro Vaz e Tiago Baptista, cada um apoiado com uma bolsa de produção de 2000€ para a criação de trabalhos inéditos. O vencedor será anunciado no decorrer do evento e receberá um prémio no valor de 20 mil euros.
Rua Barata Salgueiro, 36 (Avenida). 23-26 Out. Qui 16.00-21.00, Sex 14.00-21.00, Sáb 11.00-21.00, Dom 11.00-18.00. 9€ (6€ até aos 18 anos e para maiores de 65)
🗞️ Mais notícias: fique a par das novidades com a Time Out
📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn