São Jorge recebe 12 estreias de cinema independente norte-americano

O Outsiders – Ciclo de Cinema Independente Americano regressa a Lisboa entre 27 de Janeiro e 1 de Fevereiro de 2026 para a sua quinta edição, trazendo 12 estreias ao Cinema São Jorge. O festival propõe um retrato diversificado da América contemporânea, marcado por tensões sociais, económicas e culturais, através de obras recentes que passaram por festivais internacionais.

A abertura do ciclo é feita com Peak Season (Ter 21.30), de Steven Kanter e Henry Loevner, uma longa-metragem de ficção que acompanha dois jovens nova-iorquinos durante umas férias numa estância turística de Verão, e que integrou a selecção oficial do South By Southwest, em Austin, Texas.

Nos dias seguintes, o programa inclui títulos como The Featherweight (Qua 19.00), de Robert Kolodny, que narra a história real do pugilista ítalo-americano Willie Pep, e Rebuilding (Qui 21.30), de Max Walker-Silverman, protagonizado por Josh O’Connor (Challengers), onde o mito do cowboy americano confronta a crise ambiental. A estreia na realização de Carson Lund, Eephus (Sex 19.00), explora a ameaça de um projecto de construção que poderia destruir o campo de basebol de uma pequena cidade, enquanto Twinless (Sex 21.30), de James Sweeney, aborda a improvável amizade entre participantes de um grupo de apoio para gémeos em luto. Good One (Sáb 17.00), de India Donaldson, retrata três dias de viagem pelas montanhas Catskills de uma adolescente com o pai e o melhor amigo, e Love After Love (Sáb 19.00), de Russell Harbaugh, centra-se no luto de uma família após a morte do patriarca, com Andie MacDowell no papel principal.

A edição termina com Fantasy Life (Dom 19.00), de Matthew Shear, uma comédia romântica premiada que conta com a interpretação de Amanda Peet.

O realizador Tyler Taormina é o convidado desta edição e estará em Lisboa para apresentar dois filmes e ministrar uma masterclass gratuita no dia 29 de Janeiro. Entre as obras de Taormina incluídas no festival destacam-se Christmas Eve in Miller’s Point (Qua 21.30), que acompanha quatro gerações de uma família reunidas para o que pode ser o último Natal na casa de Long Island, e Ham On Rye (Qui 19.00), estreia do realizador que explora uma comunidade suburbana através do ritual de um baile de finalistas.

A programação completa pode ser consultada aqui. Para além de Lisboa, o Outsiders terá extensões no Porto, entre 19 e 22 de Março, no Cinema Trindade, e em Ponta Delgada, de 9 a 12 de Abril, no Cineteatro Micaelense.

Avenida da Liberdade, 175 (Avenida). 27 Jan-1 Fev, Ter-Dom. Vários Horários. 4,50€

