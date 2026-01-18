São pequenas, subtis e mais baratas. No Mel Studio, as novas tatuagens fundem-se com a pele

O estúdio lisboeta – que é também marca de acessórios – acaba de lançar as Love Marks, pequenas tatuagens feitas com tinta castanha. Os preços começam nos 30€.

As tatuagens pequenas e de traço fino têm estado a ganhar terreno dentro dos estúdios e, consequentemente, na superfície cutânea da humanidade, de uma forma geral. A provar que é sempre possível encolhê-las mais um pouco, o lisboeta Mel Studio apresenta uma nova forma de eternizar algo na pele – as Love Marks.

Além do tamanho, que não difere muito de um mero sinal, o segredo de tanta subtileza também passa pela cor. Feitas com tinta castanha, estas tatuagens fundem-se na pele. "Pensadas para quem prefere um toque subtil e natural, estas tatuagens foram desenvolvidas para parecerem naturais desde o primeiro momento", refere a marca em comunicado.

O serviço está disponível nas lojas da Rua Nova do Almada e da Rua da Misericórdia, ambas na zona do Chiado, e exigem marcação prévia. Também no preço, estas tatuagens são mais leves. Tatuar uma pequenas estrela, um coração, uma flor ou outra figura fica a partir de 30€.

Rua da Misericórdia, 96; Rua Nova do Almada, 26 (Chiado). Seg-Dom 11.00-20.00. Marcações através do site

