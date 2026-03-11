Sara Correia, Vizinhos e Quim Barreiros entre os primeiros nomes do Sol da Caparica

A próxima edição do festival já começou a ganhar forma. Veigh também está confirmado para o evento, que decorre no Parque Urbano da Costa da Caparica em Agosto.

O festival O Sol da Caparica revelou os primeiros nomes para a edição de 2026. O evento regressa ao Parque Urbano da Costa da Caparica entre 13 e 16 de Agosto, e a primeira vaga de confirmações inclui Sara Correia, Veigh, Vizinhos e Quim Barreiros.

Considerada uma das vozes mais fortes da nova geração do fado, a fadista Sara Correia actua logo no primeiro dia, 13 de Agosto.

No dia seguinte, 14 de Agosto, é a vez de Veigh, um dos artistas em maior ascensão na nova vaga da música urbana do Brasil, actuar na Costa da Caparica. Os Vizinhos, projecto vindo de Évora e que tem tido uma popularidade astronómica, actuam a 15 de Agosto. E o derradeiro dia do evento é marcado pela presença de um dos nomes maiores da música popular portuguesa, Quim Barreiros.

Desde a sua criação, O Sol da Caparica afirma-se como um festival dedicado à música em português, reunindo artistas de diferentes estilos e origens num cartaz que procura reflectir a diversidade cultural do espaço lusófono. Os bilhetes já estão à venda: a primeira fase começa nos 28€, há passes de dois dias por 48€ e passes gerais de quatro dias por 82€.

Av. Afonso de Albuquerque (Costa da Caparica). 13-16 Ago (Qui-Dom). 28€-82€

