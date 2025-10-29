Saudades de fazer figuras? UBBO reabre pista de gelo já esta sexta-feira

A partir das 18.00, o centro comercial inaugura a tão aguardada pista de gelo. Sábado, acendem-se as luzes de Natal e há concerto de Cuca Roseta.

Há quem espere o ano inteiro pela oportunidade de deslizar no gelo (ou de cair de cu no meio da pista). A partir desta sexta-feira, dia 31 de Outubro, às 18.00, o Ubbo faz a vontade e abre a sua pista de gelo, com 450 metros quadrados. É que nem espera que o Halloween passe. O momento será musicado por um DJ, comprometido com os principais êxitos dos anos 1990 e 2000.

Mas esta é só uma parte do programa de festas para o fim-de-semana. No sábado, primeiro dia do mês, o centro comercial acende as luzes de Natal na presença de duas personalidades muito especiais – um cidadão sénior vestido de vermelho, também conhecido como Pai Natal, e a fadista Cuca Roseta, que vai dar um concerto.

Pista e decorações natalícias ficam no UBBO até 11 de Janeiro. Até lá, haverá uma agenda de animações, workshops e actividades para famílias, que o centro ainda vai divulgar.

O acesso à pista será gratuito nestes dois primeiros dias. A partir daí, aplica-se a bilheteira do recinto – 6€ por 20 minutos de utilização da pista. Por mais 4€, pode ter um apoio à patinagem – em forma de rena ou de foca. O pacote família fica por 28€ e inclui quatro bilhetes mais dois apoios de patinagem.

Avenida Cruzeiro Seixas (Amadora). Sex 18.00-21.00, Sáb 17.00. Seg-Qui 16.00-21.00, Sex 16.00-23.00, Sáb 11.00-13.00, 14.00-23.00, Dom 11.00-13.00, 14.00-22.00 (até 15 Dez, 5-11 Jan); Seg-Dom 11.00-13.00, 14.00-23.00 (16 Dez-4 Jan); 24 e 31 Dez 11.00-16.00. 6€

