Seixal Terno leva música emergente portuguesa à Margem Sul

O Seixal volta a encher-se de música com a quinta edição do Seixal Terno, festival que tem vindo a afirmar-se como um espaço de descoberta talentos emergentes. O evento gratuito acontece a 5 de Abril, a Sociedade Filarmónica Democrática Timbre Seixalense e conta com os Malva, Evaya, Femme Falafel e Humana Taranja.

Integrado no programa Março Jovem e contando com o apoio da Câmara Municipal do Seixal e do ginásio Win Joy, o festival aposta numa curadoria atenta a sonoridades emergentes nacionais.

Em destaque estão artistas como a banda do Barreiro Humana Taranja, que lançou o segundo álbum, Eudaemonia, em Outubro do ano passado. Evaya, que participa no disco Humana Taranja, é autora portuguesa de uma estranha forma de pop, com tanto de dissonante como frérico e que no ano passado lançou o álbum de estreia, Abaixo Das Raízes Deste Jardim, que lhe tem valido comparações com cantoras e iconoclastas como Björk ou FKA Twigs.

Apesar de ainda não ter um disco de longa duração (vai ser lançado mais para o final do ano), Femme Falafel não deixa de vir ouvindo enormes elogios, que a destacam como um dos nomes a ter em conta na música nacional. Vencedora do Festival Termómetro em 2023, mistura referências como o indie pop e o hip-hop e é autora de canções irreverentes como “Depressão” ou “Romance Feudal”. Por fim, Malva é o projecto solitário da cantora e compositora Carolina Viana, também metade dos redoma. A artista este ano editou o segundo álbum, poros.

Sociedade Filarmónica Democrática Timbre Seixalense. 5 Abr (Sáb). 21.00. Entrada Gratuita

