Sem papel nem caneta, este quiz vai pô-lo a correr na pista de dança

Andam a saltitar pela cidade desde Janeiro. Agora, os humoristas Pedro Silva e Pedro Correia levam o Quiz dos Pedros até ao Tokyo, no Cais do Sodré. É no dia 5 de Novembro.

Se há programa em Lisboa que tem um público aficcionado é uma boa noite de quiz. Em bares ou restaurantes, as perguntas metem equipas à prova, seja no campeonato da cultura geral, ou em áreas do saber específicas. No entanto, a prova proposta por Pedro Silva e Pedro Correia foge a esta regra.

Inspirados por uma experiência semelhante na Escócia, uniram esforços para criar um quiz que colocasse o público a mexer e onde o derradeiro objectivo fosse a diversão – e não a afirmação do QI. O Quiz dos Pedros começou a acontecer em Janeiro, em diferentes espaços da cidade, no próximo dia 5 de Novembro, quarta-feira, chega ao Tokyo, no Cais do Sodré.

"A maior parte das pessoas fica em pânico quando percebe que é um jogo individual, mas o mais importante é as pessoas divertirem-se", disse Pedro Correia à Time Out. Em dupla, os dois humoristas não se limitam a debitar perguntas e a regular o jogo. As tiradas de humor aproximam alguns momentos da stand-up.

DR

A pista do Tokyo vai estar reservada a 50 pessoas, todas elas em jogo. A pista divide-se em três zonas, cada uma delas com uma cor. As cores correspondem às hipóteses de resposta dadas a cada pergunta. É cada um por si. "Não há canetas nem papéis, só uma pista de dança. As pessoas têm de ir para a zona da cor da resposta certa, mas se forem muito óbvias os outros vão atrás, por isso é que é preciso fazer bluff", explica Pedro Correia. Mais do que a destreza física é o jogo mental que importa. Nas várias rondas, os jogadores vão sendo eliminados.

Desde o início do ano, o Quiz dos Pedros já passou por locais como o Sporting Clube da Penha, o Poolside ou o Sekai Cocktails Bar, por vezes com edições temáticas, dedicadas à Disney, à série Friends e à saga Harry Potter. A estreia no Cais do Sodré está agendada para 5 de Novembro. Os bilhetes já estão à venda.

Cais do Gás (Cais do Sodré). Qua 5 Nov 22.00. 8€ (consumíveis até às 23.00)

