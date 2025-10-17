Semana Cultural nos Cemitérios faz-se com visitas nocturnas e conversas sobre a morte

Dos Prazeres a Carnide, passando pelo Cemitério Alemão ou pelo Panteão Nacional, são vários os locais com programação entre 18 e 26 de Outubro.

A Semana Cultural nos Cemitérios acontece de 18 a 26 de Outubro em vários cemitérios de Lisboa, mas também monumentos, como a Igreja de São Roque e o Panteão Nacional, pela primeira vez integrados na iniciativa. Outra novidades são as visitas ao Cemitério Britânico (já esgotadas) e ao Cemitério Alemão. Embora todas as actividades sejam gratuitas, é necessária a inscrição através do endereço cemiterios.visitas@cm-lisboa.pt.

Fora de Lisboa, entram na programação os municípios de Setúbal, Palmela, Vila Franca de Xira, Barreiro, Caldas da Rainha, Figueira da Foz, Santarém, Torres Vedras, Aveiro e Porto. "Ao longo de nove dias, os cemitérios de Lisboa – Prazeres, Alto de São João, Olivais, Carnide e Lumiar – serão palco de visitas guiadas, percursos temáticos, visitas nocturnas e das sempre aguardadas tardes de jazigos abertos, organizadas em parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa", comunica a Câmara Municipal de Lisboa, que organiza a iniciativa.

Na Área Metropolitana de Lisboa, o programa arranca no sábado, dia 18, com uma manhã de visitas livres ao Cemitério Alemão, em Campo de Ourique, um percurso pelos "três cemitérios históricos" de Setúbal (com partida no Cemitério de Nossa Senhora da Piedade) e uma visita ao Cemitério de Alhandra, em Vila Franca de Xira. À tarde, é possível visitar locais de acesso habitualmente restrito do Cemitério dos Prazeres, em Lisboa, como a cripta do Regimento de Sapadores Bombeiros, o Jazigo de Ernesto de Seixas ou o Jazigo dos Duques de Palmela. Para o mesmo local está também programada uma conversa sobre os cemitérios como "espelho da sociedade", a propósito do livro Portugal de Morte a Sul, de Rafaela Ferraz. Há ainda a possibilidade de visitar o mesmo cemitério durante a noite, a partir das 21.00.

DR Cemitério Alemão

No domingo, dia 19, é também nos Prazeres, pela manhã, que um "percurso pessoano" dá a conhecer vivências, relações familiares, amizades e amores do autor (também há um percurso no Cemitério do Alto de São João, dia 25, apoiado na mesma figura). À tarde, organiza-se uma oficina para pôr famílias a "perguntar e responder sobre a morte, ou seja, a viver perigosamente". No mesmo local, vai também haver um passeio fotográfico orientado por Victor Henriques.

Entre outras actividades, destacam-se o "death cafe" de terça-feira, dia 21, no Cemitério dos Prazeres, cujo objectivo é consciencializar e a sensibilizar "para a realidade da morte, com o intuito de levar as pessoas 'a aproveitarem ao máximo as suas vidas (finitas)'"; as visitas ao Panteão Nacional e ao Museu de São Roque, no dia 22 (repete-se no dia 25, em São Roque); ou a observação de pássaros no Cemitério de Carnide, também no dia 22.

A Semana Cultural continua até dia 26, domingo, incluindo visitas a espaços de morte na Palmela medieval ou a descoberta de marcas da mitologia greco-romana no Cemitério do Alto de São João.

Vários locais. 18-26 Out. Gratuito mediante inscrição através do e-mail cemiterios.visitas@cm-lisboa.pt

