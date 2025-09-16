Sephora abre a primeira loja de rua em Lisboa

Fica na Baixa e, além das marcas do costume, tem espaços reservados a serviços de maquilhagem, sobrancelhas e cabelos.

É a primeira loja de rua da cadeia francesa em Lisboa. Junto ao Arco da Rua Augusta, mesmo em frente ao MUDE, a Sephora ocupa todo o piso térreo de um prédio pombalino. São 265 metros quadrados, apetrechados com maquilhagem, skincare, produtos para o cabelos e perfumaria.

"Orgulhamo-nos da abertura da Sephora Rua Augusta por tratar-se da primeira loja de rua em Lisboa e por estar localizada mesmo no coração da cidade. A fachada exterior foi preservada, respeitando assim o estilo pombalino, tão característico desta zona histórica", afirma Monica Cigognini, directora-geral da Sephora Ibéria, citada em comunicado.

Além da venda de produtos, a nova loja também conta com espaços reservados a serviços, como é o caso do Beauty Hub, equipado com quatro postos de maquilhagem. Existe ainda uma área reservada aos cuidados capilares e o já conhecido BrowBar da Benefit, inteiramente dedicado às sobrancelhas.

A parte tecnológica não foi esquecida. Além da tradicional caixa, existem terminais de pagamento self-service para os mais apressados e ainda uma zona exclusiva para levantar compras feitas online.

Rua Augusta, 17 (Baixa). Seg-Dom 10.00-21.00

