Sepultura trazem a digressão de despedida ao Rock in Rio Lisboa

Os Sepultura, históricos do heavy metal, estão confirmados no Rock in Rio Lisboa. Os brasileiros actuam a 21 de Junho de 2026, no Palco Music Valley. A banda brasileira regressa a Portugal integrada na Farewell Tour – a digressão de despedida que assinala 40 anos de carreira e que tem esgotado salas um pouco por todo o lado. Além da banda de “Roots Bloody Roots”, foram também confirmados os norte-americanos P.O.D. e The Pretty Reckless.

Os Sepultura chegam numa fase decisiva da sua história, depois de terem marcado o estilo com discos como Schizophrenia (1987), Beneath the Remains (1989) e Roots (1996), este último responsável por abrir caminhos à incorporação de percussões indígenas e ritmos tribais no género. A banda soma mais de 20 milhões de discos vendidos e mantém um estatuto lendário, agora celebrado num adeus prolongado que tem servido para revisitar todo o percurso, embora sem os irmãos e fundadores Max e Igor Cavalera – da formação dos anos 1980, mantêm-se no grupo o baixista Paulo Jr. e o guitarrista Andreas Kisser.

No mesmo dia, os The Pretty Reckless fazem o seu regresso a Portugal com Taylor Momsen na voz e vários singles número um no rock norte-americano. Já os P.O.D., veteranos do nu metal e conhecidos pela fusão de hard rock, hip-hop e reggae, trazem êxitos como "Alive" ou "Youth of the Nation", temas que os catapultaram para o topo das tabelas no início dos anos 2000 e que continuam a ser presença constante nos concertos. São também responsáveis por terem criado uma das músicas de entrada de Rey Mysterio, um dos mais famosos lutadores da história do wrestling.

O Rock in Rio Lisboa 2026 acontece a 20, 21, 27 e 28 de Junho, no Parque Tejo. Para além deste dia, que conta ainda com Linkin Park e Cypress Hill, o festival já confirmou artistas como Katy Perry, Rod Stewart, Pedro Sampaio, 4 Non Blondes, Joss Stone, Xutos & Pontapés ou GNR.

Parque Papa Francisco (Parque das Nações). 20, 21, 27 e 28 Jun (Sáb-Dom). 89€-157€

