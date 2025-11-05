Sérgio Godinho, Tozé Brito e Rui Reininho vão ter “pares improváveis” no Maria Matos

O projecto que junta pares improváveis da música portuguesa está de volta. Conta-me Uma Canção regressa ao Teatro Maria Matos entre Janeiro e Fevereiro de 2026, para a quarta edição da iniciativa. Desta feita, os pares são formados por Sérgio Godinho e Clã, Tozé Brito e Benjamim, e Rui Reininho e Samuel Úria.

O primeiro encontro, que junta a voz de “O Primeiro Dia” com a banda de “O Sopro do Coração”, acontece a 28 de Janeiro num espectáculo intitulado Afinidades. Este vai revisitar uma ligação criativa que deu origem a várias colaborações ao longo das décadas – desde o projecto conjunto na Expo 98 até ao disco Caríssimas Canções.

Segue-se, a 9 de Fevereiro, a conversa musical entre Tozé Brito e Benjamim. O autor de “Vias de Extinção” conhece bem o trabalho do ex-Quarteto 1111 – co-produziu o disco e o espectáculo Tozé Brito (de) Novo, em 2021 e 2022. Essa familiaridade promete dar origem a um diálogo cúmplice e cheio de descobertas. Entre canções revisitadas e histórias partilhadas, o público terá o privilégio de assistir a um encontro entre dois criadores que, embora separados por gerações, partilham um mesmo rigor e amor pela canção.

A fechar esta edição, a 17 de Fevereiro, sobem ao palco Rui Reininho e Samuel Úria. Apesar das diferenças de tempo e de percurso, é evidente o fio que os une: uma paixão pela palavra, o humor irónico das letras e uma abordagem teatral à canção pop. Samuel Úria não esconde a influência que Rui Reininho teve no seu trabalho, e o vocalista dos GNR, por sua vez, já elogiou o olhar singular de Úria sobre a música e a linguagem. Em palco, espera-se um jogo de espelhos entre mestre e discípulo, feito de humor, provocação e elegância.

Teatro Maria de Matos. 28 Jan (Qua); 9 Fev (Seg); 17 Fev (Ter). 22,50€

