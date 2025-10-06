Sérgio Mah vai ser o novo director do CAM Gulbenkian

O actual director-adjunto do MAAT vai suceder a Benjamin Weil na direcção do Centro de Arte Moderna. Sérgio Mah assume funções em Maio de 2026.

O curador e professor será o próximo director do Centro de Arte Moderna, anunciou a Fundação Calouste Gulbenkian esta segunda-feira. Sérgio Mah, que ocupa o cargo de director adjunto do MAAT (Museu de Arte, Arquitectura e Tecnologia) desde Junho de 2023, vai suceder a Benjamin Weil, cuja não recondução foi anunciada em Julho deste ano. Mah assumirá funções no CAM em Maio do próximo ano.

O currículo de Sérgio Mah começa na Sociologia. Após a licenciatura nesta área, fez mestrado em Ciência da Comunicação, tendo escolhido a Arte Multimédia como área de doutoramento. "Tem investigado e escrito sobre temas da arte contemporânea, com especial incidência nos domínios das práticas e teorias da imagem", lê-se no comunicado emitido pela fundação.

Enquanto curador, tem assinado exposições em instituições culturais internacionais, como o Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofia, em Madrid, Fundación Mapfre, em Madrid e Barcelona, e o Jeu de Paume, em Paris, tendo também colaborado com a Delegação em França da Fundação Calouste Gulbenkian. Foi director artístico da Bienal LisboaPhoto (2003-2005) e da PHotoEspaña (2008-2010). Em 2001, foi o comissário da representação oficial de Portugal na 54.ª Bienal de Arte de Veneza e, com Nuno Brandão Costa, da representação oficial de Portugal na 16.ª Bienal de Arquitectura de Veneza, em 2018.

Actualmente, dá aulas da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e na Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa.

Já o curador e crítico francês a quem vai suceder assumiu funções em 2021. Foi durante o mandato de Benjamin Weil que o CAM reabriu portas, em Setembro de 2024. O contrato do ainda director do Centro de Arte Moderna termina a 31 de Janeiro de 2026.

