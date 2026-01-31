“Should I stay or should I go”: Dois Corvos vai ter um dia repleto de punk e cerveja

O International Clash Day é um dia dedicado à música, à edição independente e à cerveja artesanal, inspirado no legado dos The Clash. Acontece a 7 de Fevereiro.

A bandeira punk vai ser erguida na Dois Corvos, para assinalar o International Clash Day, a 7 de Fevereiro, uma iniciativa que nasceu em 2013, nos Estados Unidos, obra da rádio de Seattle KEXP, e rapidamente se tornou uma celebração internacional da música e da atitude da lendária banda The Clash. Nesta quinta edição na taproom de Marvila haverá música ao vivo, DJ sets, cinema, edição independente e cerveja artesanal.

Um dos destaques da programação é o lançamento de uma nova cerveja criada propositadamente para o evento, a “The Ruling Clash”, uma NEIPA que a cervejeira apresenta como tradução líquida do espírito irreverente e energético da banda britânica.

A música começa mais cedo, com a exibição do documentário The Punk Rock Movie (1978), e ganha corpo à noite com o concerto de Pato Bernardo, trio de rock experimental que tem vindo a afirmar-se com uma abordagem centrada na exploração sonora do noise rock e em paisagens pouco convencionais, seguido de um DJ set da dupla Trailer Park Noise, conhecida por misturar diferentes vertentes do rock’n’roll com groove e uma selecção pensada para manter a pista em movimento.

Ao longo do dia, o taproom acolhe ainda uma feira de vinil, uma banca de zines dedicada à edição independente e uma banca de stencils DIY, onde o público é convidado a participar activamente neste ambiente de criação livre.

Fermentage, R. Cap. Leitão 1B (Marvila). 7 Fev, Sáb 15.00-22.00. Entrada livre

