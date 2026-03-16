Sigur Rós regressam a Portugal com orquestra e coro em Setembro

O conjunto de pós-rock vai actuar em Portugal em Setembro, no Coliseu do Porto e no Campo Pequeno, acompanhada pela Orquestra Sinfonietta de Lisboa e pelo Coro Ricercare.

A banda islandesa Sigur Rós regressa a Portugal em Setembro para dois concertos especiais acompanhados por orquestra e coro, no Porto e em Lisboa. A banda islandesa actua a 13 de Setembro no Coliseu do Porto e a 17 de Setembro no Campo Pequeno, desta vez com a Orquestra Sinfonietta de Lisboa e o Coro Ricercare em palco.

Estes espectáculos fazem parte de uma digressão mundial em que a banda se apresenta com orquestras locais. O alinhamento deverá centrar-se em ÁTTA, o mais recente álbum do grupo, editado em 2023, mas também incluir algumas das canções mais conhecidas da carreira da banda.

Formados em 1994 em Reiquiavique, os Sigur Rós tornaram-se conhecidos fora da Islândia no final da década de 1990. O reconhecimento internacional chegou sobretudo com Ágætis Byrjun, lançado em 1999, um disco que ajudou a consolidar a identidade do grupo, marcada por influências do pós-rock e da música erudita, com arranjos orquestrais e guitarras de tom melancólico.

R. de Passos Manuel, 137 (Porto). 13 Set (Dom) 21.00. 40€-140€; Campo Pequeno, Av. António Serpa, 22 (Lisboa). 17 Set (Qui) 21.00. 32€-140€

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