Silly dá concerto solidário em Marvila a favor de Moçambique

A artista de 26 anos apresenta-se no Espaço 8 Marvila num concerto cuja receita reverte na íntegra para projectos de desenvolvimento em Moçambique.

Hugo Geada
Hugo Geada
Silly
O Espaço 8 Marvila vai acolher um concerto solidário da artista Silly, no dia 1 de Outubro, às 21.30. A totalidade dos bilhetes e donativos reverterá para apoiar os projectos da Associação Amigos de Inharrime – Portugal em Moçambique, uma organização sem fins lucrativos reconhecida como ONGD pelo Instituto Camões, que se dedica ao desenvolvimento local através do trabalho voluntário em diversas comunidades. 

Também conhecida como Maria Bentes, a artista de 26 anos é natural da ilha de São Miguel e cresceu entre o Alentejo e a Área Metropolitana de Lisboa. Aqui, absorveu as influências que se reflectem na sua abordagem singular ao pop e ao R&B contemporâneo. Em 2024 apresentou “Miguela”, um projecto de 16 faixas que combina pop intimista, R&B moderno e texturas electrónicas. 

A ligação de Silly à Associação Amigos de Inharrime remonta a 2017, quando foi voluntária em Moçambique, mantendo desde então um compromisso contínuo com a organização.

8 Marvila. 1 Out (Qua) 21.30. 12€

Últimas notícias
