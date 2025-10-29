Sintra convida a conhecer bastidores do Palácio Nacional e recantos da Vila Sassetti

Atrás de pistas num recanto pouco conhecido da Serra de Sintra ou explorando áreas habitualmente fora da rota do Palácio Nacional, visitantes podem dedicar fins-de-semana de Novembro à descoberta.

"Para os mais aventureiros, a proposta é uma actividade de geocaching na Vila Sassetti, em plena Serra de Sintra. Para os curiosos, há três visitas exclusivas aos bastidores do Palácio Nacional de Sintra, que permitem descobrir a sua extraordinária colecção de azulejos hispano-mouriscos; a forma como a sua arquitectura evoluiu ao longo dos séculos; e as vidas ocultas que por ali passaram." Este é o convite da Parques de Sintra para Novembro, no âmbito da programação especial que assinala os 30 anos da classificação da Paisagem Cultural de Sintra como Património da Humanidade da Unesco.

As actividades começam no fim-de-semana de 8 e 9 de Novembro, com uma acção de geocaching "num dos recantos mais belos e menos conhecidos da Serra", para praticar sozinho ou em equipa. O objectivo, explica a organização, é que os participantes descubram as cinco caches escondidas em torno da Vila Sassetti, respondendo a quizzes durante a prova, que tem a duração aproximada de duas horas.

PSML Quarto-prisão de D. Afonso VI

No fim-de-semana seguinte, a 15 e 16 de Novembro, vão acontecer três visitas exclusivas ao Palácio Nacional de Sintra, que visam dar a conhecer áreas habitualmente excluídas do percurso expositivo. Em Cores e Formas de Influência Islâmica para um Palácio Cristão, no dia 15, às 10.30, será possível observar um dos maiores conjuntos de azulejos aplicados da Europa, que serviram para revestir e embelezar pavimentos e, sobretudo, paredes no Paço de Sintra. No mesmo dia, às 15.00, a visita O Tempo e o(s) Paço(s) revela as diferentes camadas históricas do Palácio, a forma como foi sendo habitado e como a junção de várias "casas" e paços de diferentes épocas deu origem ao que hoje é conhecido como o Paço de Sintra.

Já no domingo, dia 16, às 10.30, a visita Vidas Ocultas acontece nos "recantos mais secretos do Palácio Nacional de Sintra, mostrando espaços habitualmente vedados ao público e abordando histórias que ficaram à margem dos grandes relatos da História", descreve a organização, adiantando que, durante a visita, "abrir-se-ão as portas dos aposentos resguardados das rainhas de Portugal, da câmara-prisão do rei D. Afonso VI e das áreas privadas dos serviçais".

Tanto a actividade de geocaching quanto as visitas ao Palácio Nacional integram a programação Sintra PH30, que decorre ao longo de 2025 e tem como principal objectivo aproximar os jovens do património cultural. Deixamos um aviso: os lugares costumam esgotar rapidamente.

🏃 Mais coisas para fazer: fique a par do melhor da agenda

📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn