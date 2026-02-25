Sintra dedica um mês às camélias, com passeios, workshops e experiências gastronómicas

No fim-de-semana de 28 de Fevereiro e 1 de Março, há exposição, concurso e oficinas à volta da flor-rainha do Inverno. A festa continua pelas quintas e jardins de Sintra até 21 de Março.

Sintra é bonita em qualquer época do ano, mas é no Inverno que as camélias dão mais cor às suas quintas e jardins. Para celebrar a flor, também conhecida como japoneira, regressa já no próximo fim-de-semana, de 28 de Fevereiro e 1 de Março, a Exposição das Camélias, um evento de acesso livre, em frente ao Palácio Nacional de Sintra, que reúne algumas das mais notáveis colecções da região.

Mas a festa não fica por aí: às 15.00 de sábado serão anunciadas as flores vencedoras do concurso anual, e às 17.30 uma oficina gratuita ensina tudo sobre poda e propagação de camélias. No dia seguinte há mais – um workshop de pastelaria e bebida inspirada na camélia, pela Escola de Hotelaria de Colares (15.00), e outro dedicado a um cocktail de gin Cacimba à base da flor-rainha do Inverno (16.30), ambos de entrada livre.

Nos fins-de-semana seguintes, até 21 de Março, deixa-se o centro histórico de Sintra para partir à descoberta das suas quintas e jardins. A 7 de Março, sábado, às 14.30, há visita guiada ao Parque da Liberdade, que integra camélias muito antigas. No dia seguinte à mesma hora é a vez de conhecer a Vila Sassetti e compreender o papel das camélias na construção da paisagem romântica da vila.

Uma semana depois, pode passear pela Quinta do Relógio e o seu grande lago, à volta do qual têm sido plantadas espécies raras como magnólias, araucárias, sequóias e fetos arbóreos, entre dezenas de camélias e de fúcsias, ou explorar o Chalet Biester, que revela um cenário de inspiração alpina com uma enorme diversidade de camélias. Estas visitas estão marcadas para sábado, 14 de Março, e domingo, 15, respectivamente, ambas às 14.30.

Para o último dia da iniciativa ficam o popular Parque da Pena, cuja colecção de camélias teve início no século XIX por iniciativa do rei D. Fernando II e que, em 2014, foi distinguido como Jardim de Camélias de Excelência pela International Camellia Society (sábado, 21 de Março, 11.30) e a Quinta da Regaleira, onde as flores se cruzam com a arquitectura e o ambiente misterioso (14.30).

A participação nestas visitas guiadas está sujeita a inscrição prévia no site da Parques de Sintra e ao pagamento de 5€ por participante (valor que dá acesso a um ou mais passeios e que contribui para a replantação de camélias nas colecções dos jardins históricos). Podem ainda ser conjugadas com duas experiências gastronómicas especiais: o Chá das Camélias servido no Valverde Palácio de Seteais (40€/pessoa), com pastelaria tradicional de Sintra e temática do chef, scones, finger sandwiches e selecção de chá; ou o Wine & Cheese Gathering no Sintra Marmòris Palace (20€/pessoa), uma selecção de queijos e enchidos a acompanhar com vinho tinto, branco, espumante ou sumo.

