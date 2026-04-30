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Sintra é palco de festival celta com fogo, música e artes performativas

A Quinta da Ribafria vai ser palco do Beltane Fire Fest, um festival inspirado nas antigas celebrações sazonais do ciclo do ano.

Raquel Dias da Silva
Escrito por
Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
Sintra Fire Fests
Sintra Fire Fests
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Chama-se Beltane Fire Fest, é inspirado no festival celta de Beltane, que assinala a chegada da Primavera, e vai acontecer na Quinta da Ribafria, em Sintra, entre os dias 1 e 3 de Maio. A programação inclui desde espectáculos de fogo e música até um mercado e oficinas temáticas.

“Integrado no projecto Fire Fests [uma interpretação contemporânea dos antigos festivais celtas], o evento recria tradições celtas e pagãs através de música, artes performativas, rituais simbólicos e experiências comunitárias em plena harmonia com a natureza”, lê-se em comunicado da Câmara Municipal de Sintra sobre esta iniciativa do Projecto Terra – Associação Cultural em parceria com a Black Moon Produções, que também conta com o apoio da Fundação CulturSintra, da SMAS de Sintra e da União de Freguesias de Sintra.

A agenda arranca no Dia do Trabalhador, 1 de Maio, às 11.00, com a abertura do mercado e das tabernas. Neste dia, destaca-se ainda uma arruada pelo Ofício Gaiteiro, às 13.30, e um cortejo de Cernunnos, o “Deus Cornudo” da mitologia celta, que representa a natureza selvagem, a fertilidade e a abundância. Segue-se um ritual pela Federação Pagã Portuguesa (Sex 17.00), um espectáculo de sombras e fogo (Sex 20.45), uma performance de A Caçada de Fausto (Sex 21.30) e um concerto de folk ibérico da banda Cabra Çega (Sex 21.45).

No dia seguinte, 2 de Maio, os portões abrem às 11.00 e encerram às 23.00. Haverá um ciclo de palestras, várias oficinas, concertos, arruadas e espectáculos, tal como a 3 de Maio, o último dia deste Beltane Fire Fest, que se espera que seja “um espaço onde espiritualidade, cultura e celebração se encontram”. O bilhete diário custa 8€, mas um passe de três dias fica a 20€ e a entrada é gratuita até aos 12 anos. Haverá tavernas e tascas lá dentro, com uma selecção de comes e bebes, incluindo opções vegan, mas também é permitida a entrada de comida levada pelos visitantes.

Estrada da Várzea (Sintra). 1-3 Mai, Sex-Sáb 11.00-23.00, Dom 11.00-22.00. Desde 8€

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