Sintra é palco de festival celta com fogo, música e artes performativas

A Quinta da Ribafria vai ser palco do Beltane Fire Fest, um festival inspirado nas antigas celebrações sazonais do ciclo do ano.

Chama-se Beltane Fire Fest, é inspirado no festival celta de Beltane, que assinala a chegada da Primavera, e vai acontecer na Quinta da Ribafria, em Sintra, entre os dias 1 e 3 de Maio. A programação inclui desde espectáculos de fogo e música até um mercado e oficinas temáticas.

“Integrado no projecto Fire Fests [uma interpretação contemporânea dos antigos festivais celtas], o evento recria tradições celtas e pagãs através de música, artes performativas, rituais simbólicos e experiências comunitárias em plena harmonia com a natureza”, lê-se em comunicado da Câmara Municipal de Sintra sobre esta iniciativa do Projecto Terra – Associação Cultural em parceria com a Black Moon Produções, que também conta com o apoio da Fundação CulturSintra, da SMAS de Sintra e da União de Freguesias de Sintra.

A agenda arranca no Dia do Trabalhador, 1 de Maio, às 11.00, com a abertura do mercado e das tabernas. Neste dia, destaca-se ainda uma arruada pelo Ofício Gaiteiro, às 13.30, e um cortejo de Cernunnos, o “Deus Cornudo” da mitologia celta, que representa a natureza selvagem, a fertilidade e a abundância. Segue-se um ritual pela Federação Pagã Portuguesa (Sex 17.00), um espectáculo de sombras e fogo (Sex 20.45), uma performance de A Caçada de Fausto (Sex 21.30) e um concerto de folk ibérico da banda Cabra Çega (Sex 21.45).

No dia seguinte, 2 de Maio, os portões abrem às 11.00 e encerram às 23.00. Haverá um ciclo de palestras, várias oficinas, concertos, arruadas e espectáculos, tal como a 3 de Maio, o último dia deste Beltane Fire Fest, que se espera que seja “um espaço onde espiritualidade, cultura e celebração se encontram”. O bilhete diário custa 8€, mas um passe de três dias fica a 20€ e a entrada é gratuita até aos 12 anos. Haverá tavernas e tascas lá dentro, com uma selecção de comes e bebes, incluindo opções vegan, mas também é permitida a entrada de comida levada pelos visitantes.

Estrada da Várzea (Sintra). 1-3 Mai, Sex-Sáb 11.00-23.00, Dom 11.00-22.00. Desde 8€

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