Sintra exibe Foral Manuelino pela primeira vez

A iniciativa está marcada para sexta-feira, 16 de Janeiro, nos Paços do Concelho. É uma oportunidade única de ver o documento entretanto restaurado.

É a primeira vez que a Câmara Municipal de Sintra exibe publicamente o seu Foral Manuelino. O documento histórico, que sucede ao Foral de 1154, estará em exposição nos Paços do Concelho, no gabinete de trabalho do presidente, Marco Almeida, e poderá ser visto na sexta-feira, 16 de Janeiro, entre as 10.00 e as 17.00.

“O Foral agora exibido foi reformado no contexto da Leitura Nova, tendo sido outorgado a Sintra a 29 de Outubro de 1514”, lê-se em comunicado do município. “Trata-se de uma versão com uma arquitectura ornamental rica, onde se destacam as armas reais, esferas armilares e capitulares decoradas, reflectindo a importância do diploma.”

Composto por 22 fólios numerados, o documento foi alvo de um profundo processo de restauro entre 2003 e 2012, pelo Arquivo Nacional do Tombo, “que lhe devolveu estabilidade e preservou a sua integridade, apesar da fragilidade estrutural que exige um manuseamento muito limitado”.

Paços do Concelho, Largo Dr. Virgílio Horta (Sintra). 16 Jan, Sex 10.00-17.00. Entrada livre

