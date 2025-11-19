Sintra inaugura uma vila feita de chocolate (e a visita é grátis)

São 180 metros quadrados, três mil quilos de chocolate e seis meses de trabalho. A Chocovila Encantada abre portas a 22 de Novembro.

Chama-se Chocovila Encantada e é criação do mestre chocolateiro Álvaro Romero Martin, que recriou os elementos mais reconhecíveis da paisagem sintrense com recurso a três quilos de chocolate. A impressionante instalação, que ocupa 180 metros quadrados e demorou seis meses a completar, poderá ser vista de 22 de Novembro a 6 de Janeiro, no centro comercial Alegro.

Entre os edifícios recriados em chocolate, encontrará o Palácio da Pena, o Castelo de Mouros, o Palácio da Quinta da Regaleira, o Palácio Monserrate, o Palácio Nacional de Sintra, o Eléctrico da Praia das Maçãs e o Edifício Alegro de Sintra. Foram ainda recriadas “personagens de Sintra” e um presépio de Natal.

“Cada detalhe, das fachadas às torres, foi cuidadosamente moldado e esculpido em três tipos de chocolate puro, num trabalho que funde técnica artesanal e imaginação”, lê-se em comunicado da organização, que destaca o currículo do mestre chocolateiro, que já trabalhou para marcas internacionais como a Disneyland Paris. “O aroma quente e aveludado do chocolate, a riqueza dos detalhes e a escala das esculturas fazem desta uma das exposições natalícias mais originais alguma vez apresentadas em Portugal.”

Com entrada gratuita, poderá visitar a exposição de segunda a domingo, entre as 10.00 e as 23.00, na praça central do Piso 0 do Alegro Sintra. Paralelamente, vão realizar-se actividades para as famílias. Este sábado, 22 de Novembro, a partir das 11.00, haverá concerto da Banda Filarmónica da União Mucifalense, que irá revisitar melodias intemporais num espectáculo de 60 minutos, seguido da chegada do Pai Natal e do habitual cortejo pelos corredores do centro, acompanhado pelos duendes.

Estão ainda programados ateliês de chocolate de 22 de Novembro a 21 de Dezembro, para os mais pequenos colocarem as mãos, e o tradicional Ponto do Pai Natal, para tirar fotografias em família, estará a funcionar até 24 de Dezembro. Melhor só a piscina de bolas inspirada no universo do chocolate, onde os miúdos vão poder saltar até 4 de Janeiro.

Alegro Sintra, R. Alto do Forte IC 19 (Rio de Mouro). Piso 0: Seg-Dom 10.00-23.00. Entrada livre

