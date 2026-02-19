Sismo de magnitude de 4,1 fez Lisboa tremer esta quinta-feira

A Grande Lisboa registou um terramoto de 4,1 na escala de Richter, às 12.14 desta quinta-feira, 19 de Fevereiro. Sentiu-se na capital, apesar da baixa intensidade.

O Centro Sismológico Euro-Mediterrânico registou um sismo de 4,1 na escala de Richter, às 12.14 desta quinta-feira, 19 de Fevereiro, na região da Grande Lisboa. Numa primeira estimativa, o Android Earthquake Alerts System adiantava que o epicentro tinha ficado a 23 quilómetros de Mafra. Pouco depois, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) apontava no mapa o significado dessa distância: o sismo ocorreu próximo de Alenquer, a 15 quilómetros de profundidade.

A Protecção Civil enviou entretanto um SMS à população, pedindo calma e alertando para possíveis réplicas. "IPMA confirma sismo a quatro quilómetros de Alenquer. Mantenha a calma e esteja atento a eventuais réplicas", lê-se na mensagem. Na verdade, poucos minutos após o primeiro abalo, houve um segundo, igualmente de magnitude 4,1 e também sentido em Lisboa.

O fenómeno não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima IV/V (escala de Mercalli modificada) no concelho de Loures e com menor intensidade nos concelhos de Montemor-o-Novo (Évora), Peniche (Leiria), Alenquer, Lisboa, Sintra, Torres Vedras, Vila Franca de Xira, Benavente (Santarém), Almada e Barreiro (Setúbal), segundo o IPMA.

Não sabe o que fazer em caso de sismo? Baixar, proteger, aguardar. Neste artigo, publicado em 2024, explicamos-lhe como se deve preparar, o que fazer durante e depois de um sismo, e qual o plano de Portugal em caso de tremor de terra. Esta informação não estava disponível em 1969, quando a cidade tremeu com um forte sismo. Nessa altura, os lisboetas passaram a noite na rua em pijama, aterrorizados e enregelados.

Em actualização.

