“Só para menores de 40”: bares na Ásia estão a impor limites máximos de idade

Um izakaya em Tóquio gerou polémica ao introduzir uma “proibição suave” a clientes com 40 anos ou mais. Será este o início de uma nova tendência na noite?

A maioria de nós lembra-se de esperar ansiosamente pelo aniversário em que passaria a poder beber legalmente em público, mas parece que, em alguns espaços nocturnos do Leste da Ásia, os clientes enfrentam agora outro limite etário: quando ficam velhos demais.

No início deste ano, o Tori Yaro Dogenzaka, um izakaya (ou seja, um pub japonês acessível), no bairro de Shibuya, em Tóquio, pendurou um aviso a dizer: “Entrada limitada a clientes entre os 29 e os 39 anos. Este é um izakaya para gerações mais jovens. Pub só para menores de 40”.

Em letras pequenas, esclarece-se que clientes mais velhos podem entrar desde que estejam acompanhados por alguém com 39 anos ou menos, e que amigos e familiares de funcionários ficam isentos do limite. Também não existe, tecnicamente, forma legal de impor esta regra.

Segundo o Japan Today, os funcionários à porta vão verificar se os clientes estão em “condições apropriadas”, embora não seja claro se isso se refere à roupa ou à quantidade de álcool consumida.

Limites máximos de idade são raros em Tóquio. Na verdade, o Tori Yaro Dogenzaka faz parte de uma cadeia, mas a unidade de Shibuya foi a única a introduzir esta restrição.

Isso não impediu, porém, que esta “proibição suave” gerasse polémica. Online, há quem descreva a medida como “discriminatória”, e alguém disse que “há uma diferença entre a idade física e a idade mental”, segundo a Euronews.

Porque é que os bares implementam limites máximos de idade?

Toshihiro Nagano é o responsável de relações públicas da cadeia de izakayas e diz que a “proibição suave” se resume ao facto de a sua “base de clientes ser jovem” e ao desejo de gerir melhor a atmosfera do bar.

“Com clientes mais velhos, tendem a surgir muitas queixas sobre o restaurante ser demasiado barulhento e coisas do género, por isso decidimos limitar quem entra, para que todos possam sair satisfeitos com a experiência”, disse ao Japan Today.

Há limites máximos de idade em bares e pubs de outros países?

Sim. A prática está estabelecida na Coreia do Sul. No bairro universitário de Hongdae, em Seul, há clubes, bares, basicamente qualquer sítio com pista de dança, que impõem limites máximos para maiores de 30, 28 e, em alguns casos, 25 anos.

Porquê? Tal como o izakaya japonês, a lógica parece ser criar ambientes pensados para faixas etárias muito específicas. Numa discussão no Reddit, um utilizador escreve: “Já deixei isso para trás há muito, mas pelo menos no meu tempo a ideia coreana de velho ainda era extremamente jovem; se [os limites máximos de idade] ainda existem, então não sei quão divertido será para alguém com mais de 30”.

Mas estas limitações não se ficam pela vida nocturna. As chamadas “zonas sem seniores” têm aumentado nos últimos anos, desde cafés a instalações desportivas, segundo um artigo de 2023 do The Korean Times. A prática também tem sido criticada como discriminatória, sobretudo num país com uma população cada vez mais envelhecida.

Os limites máximos de idade são uma nova tendência na noite?

O Japan Times refere também que o Yaoya Ba, outro izakaya, embora mais sofisticado, implementou uma restrição etária suave, mas neste caso para impedir a entrada de pessoas demasiado jovens. No entanto, o sentimento geral é que os locais não esperam que isto se torne uma tendência.

Um utilizador do Reddit comentou: “É um izakaya em Shibuya. O que significa que agora só há mais 99.999 izakayas”. Outro sugeriu que uma proposta mais eficaz seria um aviso a dizer: “Se está demasiado alto, está demasiado velho”.

Posto isto, será que os limites máximos de idade vão proliferar na noite de Tóquio? Para já, parece que não. Talvez o afinamento dos espaços para certas idades continue a acontecer através dos preços das bebidas e das escolhas de estilo, como sempre aconteceu.

