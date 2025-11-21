Sócrates em palco: esta sátira musical estreia no Dia das Mentiras

Não, o antigo primeiro-ministro não vai estar em cena, mas a sua vida chega ao Teatro da Trindade em 2026.

Chama-se o Sr. Engenheiro e é uma comédia musical, que satiriza factos públicos sobre José Sócrates, desde a inocência da infância até ao primeiro dia de julgamento por corrupção. A estreia está marcada para o Dia das Mentiras, 1 de Abril de 2026.

A ideia é de Henrique Dias e nasceu há dois anos, contou o autor do libreto ao jornal Expresso. Com encenação de Rui Melo e música de Artur Guimarães, a peça – que não é uma reconstituição rigorosa do que aconteceu – contou com um orçamento de 600 mil euros. No papel do antigo primeiro-ministro está o actor Manuel Marques, ele próprio arguido num processo judicial, por alegada violência doméstica.

Depois da temporada em Lisboa, o espectáculo segue para o Coliseu Porto AGEAS, onde estará em cena entre os dias 14 e 17 de Maio. Os bilhetes estarão disponíveis para venda a partir de segunda-feira, 24 de Novembro.

🗞️ Mais notícias: fique a par das novidades com a Time Out

📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn







