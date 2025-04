Durante três dias, o Museu Arqueológico do Carmo vai guiar-nos através de uma viagem pelas raízes da alimentação humana. A sétima edição da Festa da Arqueologia – organizada trienalmente pela Associação dos Arqueólogos Portugueses – acontece sob o signo do tema “A Arqueologia da Alimentação” e vai estar neste espaço de 25 a 27 de Abril, com entrada livre.

Inspirados pela citação de Hipócrates, considerado o Pai da Medicina no século V a.C., “somos aquilo que comemos”, a programação leva-nos da Pré-História à contemporaneidade e é um convite à reflexão sobre como o ser humano tem evoluído a partir da sua alimentação.

No recinto do Carmo, poderá descobrir o que se comia há cinco mil anos em Vila Nova de S. Pedro, através de uma visita guiada por César Neves, ou participar na Pre&Historic Skills, um percurso sensorial e táctil desde o Paleolítico à época romana, com réplicas cerâmicas, produção de utensílios e até provas de sabores esquecidos.

Fora de portas, terá a oportunidade de explorar a cozinha romana no Núcleo Arqueológico da Rua dos Correeiros, a alimentação na Lisboa de outros tempos no Palácio Pimenta.

Se precisar de um “tira-gosto”, pode participar nas visitas guiadas em lugares como a Mãe d’Água das Amoreiras, a Necrópole de Carenque e o Museu da Amadora.

A festa conta ainda com a sessão especial “...e temos o povo...”, uma escuta colectiva das fitas originais da primeira montagem radiofónica do dia da Revolução, que nos transportará para o Terreiro do Paço e ao Largo do Carmo de 1974.

Museu Arqueológico do Carmo. 25-27 Abr (Sex-Dom). Entrada gratuita

