De 9 de Outubro a 14 de Dezembro, a música clássica sai dos palcos formais e ocupa os bairros de Lisboa. Os Solistas da Metropolitana apresentam a 11.ª edição do festival Sons Pela Cidade – Música em Festa, que vai promover oito concertos gratuitos em oito freguesias da cidade. O ciclo percorre espaços tão diversos como igrejas, auditórios, mercados e salas polivalentes, sempre com entrada livre (sujeita à lotação) e conta com a interpretação de artistas como Mendelssohn e Taffanel, Fauré e Chausson, Beethoven, Shostakovitch, Vivaldi ou Piazzolla, havendo ainda espaço para o jazz, a pop, as músicas do mundo e até breves incursões pelo R&B, soul e choro brasileiro.

A programação abre a 9 de Outubro, no Mercado de Alvalade, com um concerto dedicado a Mendelssohn e Taffanel, interpretado por Nuno Inácio, Sally Dean, Nuno Silva, Lurdes Carneiro e Daniel Canas. No dia seguinte, 10 de Outubro, é a vez de Arroios receber “Ao Encontro do Jazz”, na Sala dos Atos da Nova Medical School, com um ensemble alargado de solistas da Metropolitana.

O festival regressa em Novembro com vários concertos em diferentes freguesias: a 12, as Percussões da Metropolitana sob direcção do professor Marco Fernandes ocupam a Igreja de Olivais Sul; a 13, a Igreja de São Paulo, na Misericórdia, recebe o programa “Fin-de-Siècle”; a 15, na Igreja de Santo António, em Santa Maria Maior, os Solistas interpretam “Dois Mestres, Dois Tempos”; e a 16, o Espaço Polivalente do Calhau, em São Domingos de Benfica, apresenta um dueto improvável entre Vivaldi e Piazzolla.

Já no último mês do ano, o festival encerra com dois concertos: Ravel & Kodaly, a 13 de Dezembro, na Igreja de Santa Isabel, em Campo de Ourique; e, no dia seguinte, 14, o ciclo termina em Campolide, no Espaço Multiusos da Junta de Freguesia, com um concerto especial de Melodias Tradicionais do Natal, pensado para despertar memórias e afectos associados à época festiva.

Vários locais. 9 Out – 14 Dez. Entrada livre

