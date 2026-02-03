SOS Leiria. Saiba onde entregar bens essenciais em Lisboa

[category]
Alimentos não perecíveis, produtos de limpeza, roupas de cama e agasalhos. Saiba onde e o que doar às vítimas da tempestade 'Kristin'.
Portugal foi atingido por uma sucessão de tempestades ao longo da última semana e continuam a registar-se estragos, sobretudo na região de Leiria, devido à passagem da depressão Kristin. Com centenas de pessoas a necessitar de apoio imediato por verem as suas habitações danificadas ou enfrentarem dificuldades no acesso a bens essenciais e comunicações, multiplicam-se as plataformas online com informação sobre como e onde ajudar, como a Tempestade SOS, criada por Ricardo Paiágua, que permite pedir ou prestar apoio em poucos minutos, e a SOS Leiria, criada por Flávio Fusuma, para coordenar o apoio logístico às vítimas.
Sede Nacional da Ordem dos Enfermeiros
A Ordem dos Enfermeiros lançou uma campanha nacional de recolha de bens para apoiar as populações afectadas pela depressão Kristin. Pode contribuir até quinta-feira, 5 de Fevereiro, na Sede Nacional da Ordem dos Enfermeiros, em Lisboa, e nas secções regionais do norte, centro e sul.
Avenida Almirante Gago Coutinho, 75 (Alvalade)
Voz do Operário
A Voz do Operário está a receber doações até quinta-feira, 5 de Fevereiro, para entregar na sexta-feira, dia 6, directamente na Marinha Grande. Entre os bens mais necessários contam-se massas, arroz, feijão, enlatados, água, fraldas de bebé, toalhitas, brinquedos, jogos e livros infantis.
Rua da Voz do Operário, 13 (Graça)
Palácio Baldaya
O Bairro do Benfica aceita doações e presta apoio às populações afectadas pela depressão Kristin, em articulação com entidades no terreno. Os bens podem ser entregues no Palácio Baldaya até quinta-feira, 5 de Fevereiro, das 09.00 às 20.00.
Avenida Gomes Pereira, 17 (Benfica)
Cáritas Diocesana de Lisboa
A Cáritas de Lisboa recebe bens de primeira necessidade para a Cáritas de Leiria até sexta-feira, 6 de Fevereiro, das 09.00 às 17.00.
Avenida Sidónio Pais, 20, 5.º Esq. (Parque)
Piscina do Oriente
As Associações de Pais das Escolas Vasco da Gama e Parque das Nações e a Paróquia de Nossa Senhora dos Navegantes recebem bens essenciais até sexta-feira, 6 de Fevereiro, na Piscina do Oriente (07.45-20.45) e na delegação Poente da Junta de Freguesia do Parque das Nações (09.00-13.00 / 14.00-17.00).
Rua Câmara dos Reis e Rua Padre Joaquim Alves Correia, Lote 23 A/B/C (Parque das Nações)
Associação Dona Ajuda
No Mercado do Rato, a Dona Ajuda recebe bens de primeira necessidade (alimentos não perecíveis, produtos de higiene, fraldas e toalhetes) para a Cáritas de Leiria até sexta-feira, 6 de Fevereiro, todos os dias, entre as 11.00 e as 19.00.
Rua Alexandre Herculano, 64 (Rato)
Associação e Escola Artes Performativas Palco da Tua Arte
Em Carnide decorre também uma recolha de bens, neste caso de lonas, silicones, cimentos, geradores, plásticos, telhas, areias e ração para animais. Pode doar até sexta-feira, 6 de Fevereiro, das 14.30 às 19.00 até quarta-feira e, de quinta a sexta, das 17.00 às 19.00.
Rua do Porto, 2, Lote 9 (Carnide)
