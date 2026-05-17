‘Star Wars: Mandalorian e Grogu’ – a aventura continua, agora no cinema

Se não tivesse sido uma greve, a série Guerra das Estrelas teria continuado sem ter uma longa-metragem desde Star Wars: Episódio IX – A Ascensão de Skywalker, realizada por J. J. Abrams em 2019; um filme desta saga nunca teria sido rodado inteiramente na Califórnia, em vez de andar por outros estados dos EUA e por países estrangeiros: e as personagens do Mandalorian e de Grogu não teriam passado do streaming e da televisão para o grande ecrã. É, assim, a um enorme litígio laboral ocorrido em Hollywood em 2023 que os fãs do universo de Guerra das Estrelas devem Star Wars: Mandalorian e Grogu, de Jon Favreau, que tem estreia em Portugal marcada para dia 21 de Maio.

Em Fevereiro desse ano, Favreau, Dave Filoni e Noah Kloor tinham acabado de escrever a quarta temporada da série The Mandalorian, da Disney+ (a primeira de imagem real de Guerra das Estrelas, já que até aí apenas tinham sido feitas séries de animação). Mas a produção teve que ser suspensa por causa das graves e longas disputas laborais que atingiram a produção cinematográfica e televisiva nos EUA entre Maio e Novembro, quando os sindicatos do argumentistas e dos actores entraram em greve em simultâneo (o fenómeno ficou conhecida pela “Greve Dupla de Hollywood”, como os media então a baptizaram), apenas a segunda vez que tal sucedeu na história desta indústria (a primeira havia sido em 1960).

O início da rodagem desta quarta temporada de The Mandalorian estava marcado para Setembro de 2023, mas com a greve a prolongar-se, e dado que a Disney e a Lucasfilm já alimentavam, desde 2019, a ideia de um dia tirar dela um filme de longa-metragem, para com ela iniciar um novo ciclo de fitas da saga, os decisores dos dois estúdios deram luz verde à transformação desta nova leva de episódios da série numa grande produção para cinema. Uma decisão que teve em conta que o sucesso das três temporadas anteriores de The Mandalorian tinha criado uma corrente de público fiel (e na sua grande maioria jovem), público esse que iria, de forma natural, sair de casa e ver o filme ao cinema. Bob Iger disse mesmo, durante uma reunião da Disney, no começo de 2024, que a fita seria como que “o Guerra das Estrelas” desta novíssima geração de incondicionais da saga.

DR Grogu

DR The Mandalorian (Pedro Pascal)

Jon Favreau e os seus dois parceiros de argumento tiveram que criar uma história inteiramente nova para Star Wars: Mandalorian e Grogu, mantendo a ideia de que este é o aprendiz da personagem interpretada por Pedro Pascal, e algumas referências ao universo em que a série original decorre. Favreau disse que o enredo do filme também depende pouco de material narrativo das três temporadas anteriores, porque era preciso ter em conta que muitos espectadores poderão nunca ter visto, ou visto apenas superficialmente, The Mandalorian e não estão familiarizados com a série. Como é óbvio, Star Wars: Mandalorian e Grogu não irá apelar estritamente aos habitués daquela, mas também ao universo maior dos apreciadores da saga. E até mesmo aos mais críticos do rumo que lhe foi dado nos últimos anos, desde que a Disney tomou conta das operações ao comprar a Lucasfilm.

Realizado por Jon Favreau, Star Wars: Mandalorian e Grogu passa-se nos tempos seguintes à queda do Império Galáctico. O Mandalorian e Grogu (também conhecido como Bebé Yoda) vão cumprir uma difícil missão que lhe foi solicitada pela Nova República: salvar Rotta the Hutt, filho de Jabba the Hutt, para que ele, em troca, lhe dê informações preciosas sobre um novo alvo. Além de Pedro Pascal, o elenco da fita inclui ainda Sigourney Weaver no papel da coronel Ward, uma ex-piloto da Aliança Rebelde, Jeremy Allen White como Rotta the Hutt, e Dave Filoni, que além de ser co-argumentista, desempenha um papel secundário. A surpresa é a participação de Martin Scorsese, que empresta, brevemente, a sua voz à personagem de um comerciante do planeta Arden.

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