Suíça vai ter um parque temático de chocolate gigante (e vai custar 433 milhões de euros)

Será desenvolvido pela fábrica de chocolate mais antiga do mundo ainda em funcionamento, com a primeira fase prevista para abrir em 2030.

Passar um dia fantástico numa fábrica de chocolate é uma fantasia de infância recorrente. Se ainda sonha com ela, vai poder torná-la realidade num pequeno município suíço. Bem, mais ou menos.

A Maison Cailler, uma fábrica de chocolate na pequena cidade de Broc, no leste da Suíça, vai desenvolver um parque temático de chocolate para “promover o património cultural e industrial único do local e a produção de chocolate Cailler”.

Os planos para a atracção incluem uma nova galeria, oficinas de mecânicas antigas e reconstruções das linhas de produção, hotéis, restaurantes, estufas em forma de grão de cacau e – obviamente – um Empório do Chocolate (onde se poderá provar as coisas boas).

Parece um pouco mais elegante do que o cenário de Willy Wonka, não é? O projecto tem um orçamento reportado de 400 milhões de francos suíços (aproximadamente 433 milhões de euros) e, segundo a Euronews, a primeira fase do parque poderá abrir já em 2027 (embora a data de abertura oficial esteja prevista para 2030).

Depois de o projecto ter sido originalmente lançado em 2023, o Cailler Chocolate Park foi submetido a consulta pública, mas são necessárias várias fases de aprovação (incluindo dez pedidos diferentes de licença de construção) antes que as obras possam arrancar devidamente, de acordo com o Independent.

A proposta também inclui a demolição do actual museu do local para dar lugar a um novo edifício que acolherá workshops de culinária com mestres chocolateiros.

O que torna o chocolate suíço tão bom?

Broc está localizada na região de Gruyère, na Suíça – de onde vem o nome do delicioso queijo alpino – e é utilizado leite da região de Gruyère para fazer o chocolate Cailler.

Este leite é rico em gordura, e é por isso que o chocolate suíço tem um sabor tão incrivelmente cremoso. Aliado a manteiga de cacau sem óleo e à técnica de “conchagem” (processo de mistura e aquecimento gradual do chocolate ao longo de horas ou mesmo dias para eliminar o amargor), não é de admirar que as competências de fabrico de chocolate deste país produzam guloseimas tão indulgentes.

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