Subscrever
Language:
PortuguêsEnglishEspañol

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Lisboa

Notícias

Suíça vai ter um parque temático de chocolate gigante (e vai custar 433 milhões de euros)

Será desenvolvido pela fábrica de chocolate mais antiga do mundo ainda em funcionamento, com a primeira fase prevista para abrir em 2030.

Liv Kelly
Escrito por
Liv Kelly
Travel Writer
Maison Cailler chocolate factory outdoor vintage red electric locomotive display
Photograph: Shutterstock
Publicidade

Passar um dia fantástico numa fábrica de chocolate é uma fantasia de infância recorrente. Se ainda sonha com ela, vai poder torná-la realidade num pequeno município suíço. Bem, mais ou menos.

A Maison Cailler, uma fábrica de chocolate na pequena cidade de Broc, no leste da Suíça, vai desenvolver um parque temático de chocolate para “promover o património cultural e industrial único do local e a produção de chocolate Cailler”.

Os planos para a atracção incluem uma nova galeria, oficinas de mecânicas antigas e reconstruções das linhas de produção, hotéis, restaurantes, estufas em forma de grão de cacau e – obviamente – um Empório do Chocolate (onde se poderá provar as coisas boas).

Parece um pouco mais elegante do que o cenário de Willy Wonka, não é? O projecto tem um orçamento reportado de 400 milhões de francos suíços (aproximadamente 433 milhões de euros) e, segundo a Euronews, a primeira fase do parque poderá abrir já em 2027 (embora a data de abertura oficial esteja prevista para 2030).

Depois de o projecto ter sido originalmente lançado em 2023, o Cailler Chocolate Park foi submetido a consulta pública, mas são necessárias várias fases de aprovação (incluindo dez pedidos diferentes de licença de construção) antes que as obras possam arrancar devidamente, de acordo com o Independent.

A proposta também inclui a demolição do actual museu do local para dar lugar a um novo edifício que acolherá workshops de culinária com mestres chocolateiros.

O que torna o chocolate suíço tão bom?

Broc está localizada na região de Gruyère, na Suíça – de onde vem o nome do delicioso queijo alpino – e é utilizado leite da região de Gruyère para fazer o chocolate Cailler.

Este leite é rico em gordura, e é por isso que o chocolate suíço tem um sabor tão incrivelmente cremoso. Aliado a manteiga de cacau sem óleo e à técnica de “conchagem” (processo de mistura e aquecimento gradual do chocolate ao longo de horas ou mesmo dias para eliminar o amargor), não é de admirar que as competências de fabrico de chocolate deste país produzam guloseimas tão indulgentes.

✈️ Mais viagens: guias e notícias para as melhores escapadinhas

📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn

Últimas notícias
    Voltar ao topo

    Sobre nós

    Contacte-nos

    Time Out Worldwide

      Mapa do site
      © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.