‘Supergirl’: as aventuras da prima mais nova do Super-Homem

Mais de 40 anos após o filme em que foi interpretada por Helen Slater, Supergirl está finalmente de regresso ao cinema na fita homónima realizada por Craig Gillespie, agora vivida por Milly Alcock.

Criada em 1959 nas páginas dos DC Comics por Otto Binder e Al Plastino, Kara Zor-El, ou Supergirl (ou ainda Linda Lee, na sua identidade pública em Metropolis), é a prima mais nova de Super-Homem, sendo filha de Zor-El, o irmão do pai do Homem de Aço, Jor-El. Supergirl já apareceu em séries de televisão como Smallville ou naquela com o seu nome, que durou entre 2016 e 2021, e interpretada, respectivamente, por Laura Vandervoort e Melissa Benoist. A personagem também já marcou presença em várias séries de animação, de Superman: The Animated Series a DC Super Hero Girls ou My Adventures With Superman.

A sua estreia no cinema foi, no entanto tardia, em 1984, no filme Supergirl, de Jeannot Szwarc, que deveu a sua produção ao sucesso dos títulos da série Super-Homem interpretados por Christopher Reeve. Helen Slater foi a escolhida para personificar Supergirl na sua primeira aparição cinematográfica, na companhia de nomes como Peter O’ Toole, Faye Dunaway, Mia Farrow ou Brenda Vaccaro, numa história que a punha a enfrentar uma poderosa feiticeira chamada Selena (Dunaway). Só que Supergirl esteve bastante aquém de ter o impacto esperado, não conseguindo repetir os bons resultados de bilheteira dos três Super-Homem feitos até aí. A personagem foi metida na gaveta e os planos de Supergirl 2 cancelados e esquecidos.

DR Supergirl (1984)

Só 42 anos mais tarde, e após duas breves aparições em The Flash (2023) e no mais recente Superman, realizado por James Gunn em 2025, é que Supergirl volta a ter um filme só para ela, de novo com o seu nome, como o original de 1984, e agora com Milly Alcock (House of the Dragon) no papel da super-prima de Super-Homem. E que, tal como na citada fita de Gunn, vem acompanhada por Krypto, o super-cão. Quem viu o filme dos anos 80 e, pelo menos, ficou com boas recordações de Helen Slater e da sua composição da personagem, irá estranhar bastante a forma como Supergirl está caracterizada nesta realização de Craig Gillespie – isto já sem falar na própria concepção do filme.

Sentindo-se frustrada e inútil pelo facto de Super-Homem não precisar da sua ajuda, e também pouco adaptada à vida em Metropolis, Supergirl decidiu pegar em Krypto, meter-se numa nave espacial, percorrer o cosmos e ir instalar-se num planeta distante, passando o dia a dormir ou a fazer absolutamente nada, e as noites a beber nos bares locais, para acordar no dia seguinte com uma ressaca das grandes. O uniforme de Supergirl fica esquecido algures na desarrumadíssima nave, e no dia em que faz 23 anos, Kara Zor-El está não só deprimida como totalmente resignada à sua sorte.

DR Supergirl

Mas a sua vida dá uma enorme volta quando aparece alguém que precisa que ela a ajude. Uma determinada menina de 13 anos chamada Ruthye Marie Knoll (Eve Ridley), que vive naquele planeta e cujo pai, mãe e irmão foram barbaramente assassinados pelo brutal Krem (Matthias Schoenaerts), o líder de um grupo de piratas espaciais. Munida de uma das espadas feitas pelo pai, um respeitado artesão da especialidade, Ruthye quer vingar a família e solicita o auxílio de Supergirl. Esta começa por recusar, mas muda de ideias quando Krem envenena Krypto e foge, roubando-lhe a nave espacial.

O veneno actua devagar, o que dá ao super-cão três dias de vida, segundo a curandeira a que a dona e Ruthye o levam, em aflição. Para o poder salvar, Supergirl tem de tirar o antídoto a Krem, que o usa ao pescoço. E lá parte com a sua pequena mas tenaz companheira rumo ao cosmos, para viverem ambas uma aventura como nunca sonharam que iam ter, e em que serão ajudadas – embora com relutância – por um caçador de prémios imortal e muito espalhafatoso chamado Wolf (Jason Momoa), que anda à procura de um dos membros do bando de Krem. E Kara Zor-El voltará então a vestir o uniforme de Supergirl.

Este segundo Supergirl cinematográfico custou 170 milhões de dólares, e seja uma decepção de bilheteira ou não, a jovem super-heroína irá aparecer em seguida, mais uma vez personificada por Milly Alcock, em Men of Tomorrow, de James Gunn, a continuação do seu Superman, e que começou a ser rodado em Abril passado. E segundo consta no argumento, Supergirl irá agora passar mais tempo com o seu primo na Terra, e deixar-se de aventuras interplanetárias arriscadas.

🍿 Mais filmes e séries: notícias, estreias, críticas e principais listas

📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn