Surpresa! Esta cidade europeia é o melhor destino para turismo nocturno em 2026

Um estudo sobre a segurança, os transportes, as experiências e os elementos naturais disponíveis depois do anoitecer resultou num inesperado top 10.

Quando se ouve “nocturismo”, termo criado para descrever viagens com actividades nocturnas divertidas, curiosas e um pouco estranhas, a tendência é pensar primeiro em destinos de “astroturismo”, isto é, observação de estrelas, reservas de Céu Escuro e eventos celestes. No entanto, “nocturismo” é um conceito amplo e aplica-se a qualquer destino preparado para a exploração depois de escurecer. Coisas como ver monumentos famosos em visitas guiadas nocturnas, cultura até tarde e safaris ao crepúsculo entram neste universo. A tendência tem crescido no último ano. Falta saber onde estão os melhores sítios para a viver em 2026.

A Radical Storage, uma plataforma de armazenamento de bagagens, fez um estudo e avaliou 50 destinos segundo quatro factores, com as seguintes ponderações: experiências (número de visitas nocturnas e actividades semelhantes, com peso de 40%), factores naturais (poluição luminosa e média de horas de luz diária, também 40%), segurança (grau de segurança ao andar sozinho à noite, segundo os habitantes locais, 10%) e transportes (custo e disponibilidade de transportes após o anoitecer, 10%).

Fotografia: Shutterstock

Então, qual é o melhor destino para o “nocturismo”? Roma. A capital italiana liderou a tabela com uma pontuação global de 6,07 em 10, destacando-se sobretudo na categoria de experiências, com 9,2. Oferece 305 visitas nocturnas diferentes, muitas bem avaliadas por viajantes, desde explorações ao crepúsculo no Coliseu a cinemas ao ar livre e mercados depois de escurecer.

Fotografia: Shutterstock

Amesterdão ficou em segundo lugar, Tromsø, na Noruega, em terceiro, Rovaniemi, na Finlândia, em quarto e Tóquio fechou o top cinco. Eis o top 10 completo.

Os 10 melhores destinos do mundo para “nocturismo” em 2026

Roma, Itália Amesterdão, Países Baixos Tromsø, Noruega Rovaniemi, Finlândia Tóquio, Japão Dubai, Emirados Árabes Unidos Londres, Reino Unido Paris, França Marraquexe, Marrocos Koh Pha Ngan, Tailândia

Já agora, vale a pena ler sobre a razão de as viagens para céus escuros estarem a ganhar dimensão neste momento, assim como os melhores sítios para as experimentar.

