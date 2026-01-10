Surpresa! Esta cidade europeia é o melhor destino para turismo nocturno em 2026

[category]
Um estudo sobre a segurança, os transportes, as experiências e os elementos naturais disponíveis depois do anoitecer resultou num inesperado top 10.
Quando se ouve “nocturismo”, termo criado para descrever viagens com actividades nocturnas divertidas, curiosas e um pouco estranhas, a tendência é pensar primeiro em destinos de “astroturismo”, isto é, observação de estrelas, reservas de Céu Escuro e eventos celestes. No entanto, “nocturismo” é um conceito amplo e aplica-se a qualquer destino preparado para a exploração depois de escurecer. Coisas como ver monumentos famosos em visitas guiadas nocturnas, cultura até tarde e safaris ao crepúsculo entram neste universo. A tendência tem crescido no último ano. Falta saber onde estão os melhores sítios para a viver em 2026.
A Radical Storage, uma plataforma de armazenamento de bagagens, fez um estudo e avaliou 50 destinos segundo quatro factores, com as seguintes ponderações: experiências (número de visitas nocturnas e actividades semelhantes, com peso de 40%), factores naturais (poluição luminosa e média de horas de luz diária, também 40%), segurança (grau de segurança ao andar sozinho à noite, segundo os habitantes locais, 10%) e transportes (custo e disponibilidade de transportes após o anoitecer, 10%).
Então, qual é o melhor destino para o “nocturismo”? Roma. A capital italiana liderou a tabela com uma pontuação global de 6,07 em 10, destacando-se sobretudo na categoria de experiências, com 9,2. Oferece 305 visitas nocturnas diferentes, muitas bem avaliadas por viajantes, desde explorações ao crepúsculo no Coliseu a cinemas ao ar livre e mercados depois de escurecer.
Amesterdão ficou em segundo lugar, Tromsø, na Noruega, em terceiro, Rovaniemi, na Finlândia, em quarto e Tóquio fechou o top cinco. Eis o top 10 completo.
Já agora, vale a pena ler sobre a razão de as viagens para céus escuros estarem a ganhar dimensão neste momento, assim como os melhores sítios para as experimentar.
