Notícias

Surpresa! Esta cidade europeia é o melhor destino para turismo nocturno em 2026

Um estudo sobre a segurança, os transportes, as experiências e os elementos naturais disponíveis depois do anoitecer resultou num inesperado top 10.

Liv Kelly
Escrito por
Liv Kelly
Travel Writer
Rome at night
Photograph: Shutterstock
Quando se ouve “nocturismo”, termo criado para descrever viagens com actividades nocturnas divertidas, curiosas e um pouco estranhas, a tendência é pensar primeiro em destinos de “astroturismo”, isto é, observação de estrelas, reservas de Céu Escuro e eventos celestes. No entanto, “nocturismo” é um conceito amplo e aplica-se a qualquer destino preparado para a exploração depois de escurecer. Coisas como ver monumentos famosos em visitas guiadas nocturnas, cultura até tarde e safaris ao crepúsculo entram neste universo. A tendência tem crescido no último ano. Falta saber onde estão os melhores sítios para a viver em 2026.

A Radical Storage, uma plataforma de armazenamento de bagagens, fez um estudo e avaliou 50 destinos segundo quatro factores, com as seguintes ponderações: experiências (número de visitas nocturnas e actividades semelhantes, com peso de 40%), factores naturais (poluição luminosa e média de horas de luz diária, também 40%), segurança (grau de segurança ao andar sozinho à noite, segundo os habitantes locais, 10%) e transportes (custo e disponibilidade de transportes após o anoitecer, 10%).

Tromso, Norway
Fotografia: Shutterstock

Então, qual é o melhor destino para o “nocturismo”? Roma. A capital italiana liderou a tabela com uma pontuação global de 6,07 em 10, destacando-se sobretudo na categoria de experiências, com 9,2. Oferece 305 visitas nocturnas diferentes, muitas bem avaliadas por viajantes, desde explorações ao crepúsculo no Coliseu a cinemas ao ar livre e mercados depois de escurecer.

The Colosseum at night
Fotografia: Shutterstock

Amesterdão ficou em segundo lugar, Tromsø, na Noruega, em terceiro, Rovaniemi, na Finlândia, em quarto e Tóquio fechou o top cinco. Eis o top 10 completo.

Os 10 melhores destinos do mundo para “nocturismo” em 2026

  1. Roma, Itália
  2. Amesterdão, Países Baixos
  3. Tromsø, Noruega
  4. Rovaniemi, Finlândia
  5. Tóquio, Japão
  6. Dubai, Emirados Árabes Unidos
  7. Londres, Reino Unido
  8. Paris, França
  9. Marraquexe, Marrocos
  10. Koh Pha Ngan, Tailândia

Já agora, vale a pena ler sobre a razão de as viagens para céus escuros estarem a ganhar dimensão neste momento, assim como os melhores sítios para as experimentar.

