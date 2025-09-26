Lisboa

Lisboa

Notícias

Tame Impala vão finalmente estrear-se em nome próprio em Portugal

A banda de Kevin Parker vai apresentar o novo álbum, ‘Deadbeat’, a 4 de Abril na Super Bock Arena, no Porto, e a 5 de Abril na MEO Arena, em Lisboa.

Hugo Geada
Escrito por
Hugo Geada
Jornalista
Tame Impala
DR | Tame Impala
Os Tame Impala vão actuar em Portugal pela primeira vez em nome próprio. Os dois concertos acontecem no próximo ano a 4 de Abril no Porto, na Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota, e no dia seguinte em Lisboa, na MEO Arena. As datas fazem parte da digressão Spring 2026 Tour, que servirá para apresentar o novo álbum, Deadbeat, que chega a 17 de Outubro. 

Figura central da música psicadélica moderna, este novo trabalho da banda de Kevin Parker foi concebido entre Fremantle e o estúdio Wave House em Injidup, Austrália Ocidental, e reflecte uma abordagem mais crua e espontânea, inspirada na cultura “bush doof” e nas festas livres que moldaram parte da estética de Parker. 

Esta não será a primeira vez que os Tame Impala tocam em Portugal. Com seis concertos no nosso país, o grupo já passou por festivais como o Paredes de Coura, NOS Alive ou Primavera Sound, onde actuaram pela última vez, em 2022.  

Os bilhetes ficam disponíveis a partir de 3 de Outubro, às 9.00.

Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota (Porto). 4 Abr (Sáb); MEO Arena (Lisboa). 5 Abr (Dom)

