"Tarzan", o histórico nadador-salvador da Caparica, é homenageado por Vhils

António Gonçalves Ribeiro viveu toda a vida junto ao mar, de onde salvou centenas de pessoas de um final infeliz. Morreu há 20 anos.

António Gonçalves Ribeiro, o homem que salvou mais de 300 pessoas (alguns arriscam dizer mais de 400) de afogamento em praias da Costa de Caparica foi gravado por Vhils na lateral de um edifício da freguesia, no concelho de Almada. O herói das praias era conhecido por uns como o Tarzan e por outros como o Roaz, em referência à sua força, coragem e velocidade, que durante 51 anos estiveram ao serviço da antiga Fundação Nacional para a Alegria no Trabalho (FNAT), actual Instituto Nacional para o Aproveitamento dos Tempos Livres ( INATEL). Agora, pode ser visto e recordado no caminho para as praias da Costa, através da figura criada a partir de uma fotografia de 1964, tinha o nadador-salvador 42 anos.

evantava-se às três da manhã para armar toldos e barracas, depois vigiava a praia e, no final do dia, recolhia o equipamento usado pelos banhistas. Como gostava muito de crianças, ainda arranjava tempo para ensinar os mais novos a nadar", conta o mesmo jornal. Ao que consta, chegou a receber propostas de diferentes clubes de natação, mas nunca aceitou. Fumador e apreciador dos "pirolitos" da Cova do Vapor, a sua vida era nos areais. Nascido a 7 de Outubro de 1922, António Ribeiro passou a infância numa barraca da Costa de Caparica e não frequentou a escola, perante a obrigação de ajudar o pai na pesca, de onde vinha o sustento da família. "Dizia que não passou fome, a fome é que passou por ele, e a permanente luta pela sobrevivência deram-lhe uma vontade férrea de vencer a adversidade", escreveu o jornal Sol pela altura dos 100 anos do nascimento do antigo banheiro e nadador-salvador. Nas colónias de férias da FNAT, "l

DR "Tarzan da Caparica"

pioneiro na sua profissão. Antigamente não existia aquilo que existe agora de cursos de nadador-salvador. Havia uma formação, ministrada pela Marinha, e foi isso que ele fez”, “Estamos a falar de alguém que foi. Havia uma formação, ministrada pela Marinha, e foi isso que ele fez”, contou em 2016 ao Público Paulo Lopes, então do gabinete de comunicação da fundação Inatel, por ocasião de uma exposição sobre António Ribeiro. Na altura, note-se, usava-se apenas uma bóia para as operações de salvamento.



DR "Tarzan da Caparica", exposição organizada em 2016 pela Fundação Inatel e Associação Gandaia

Em 1939, o profissional passou para a praia de São João, onde chegavam a ir banhistas de propósito apenas para vê-lo. Em 1990, reformou-se e passou a dedicar-se ao artesanato, feito a partir de conchas e búzios que recolhia da praia. António Ribeiro morreu a 26 de Agosto de 2006, aos 84 anos.

DR via Facebook "Tarzan da Caparica"

A obra terminada pela equipa de Vhils no início de Abril foi feita a convite da construtora GDMA – Reabilitação e Construção, proprietária do edifício. Nas redes sociais, circulam rumores de que a moradia ao lado será demolida, informação que a Time Out não conseguiu confirmar.