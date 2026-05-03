Teatro, performance, cinema. Tudo em várias salas ao mesmo tempo no Temps d’Images

O primeiro momento do festival que mistura várias formas de arte acontece de 21 de Maio a 7 de Junho, em vários espaços da cidade – incluindo as casas de alguns lisboetas.

Dividido em dois momentos, o Temps d’Images regressa para a sua 24.ª edição. De 21 de Maio a 7 de Junho e de 8 a 31 de Outubro, o festival que agrega cinema, performance, teatro e instalação conta, este ano, com cinco espectáculos em estreia absoluta e sete estreias em Lisboa, num total de 14 criações.

Quanto aos palcos por onde o programa do Temps d’Images vai passar, encontramos casas privadas, teatros e galerias, entre outros. No Planetário da Marinha, nos dias 21, 22 e 23 de Maio, estaciona Hotel Paradoxo, "experiência que cruza, cinema e astrofísica" concebida por Alex Cassal. O dramaturgo apresenta uma hipotética viagem no tempo, com Marco Mendonça como protagonista.

Má Criação 'Hotel Paradoxo', de Alex Cassal

Outra estreia em palcos lisboetas é Quando os Anjos Falam de Amor (21-24, 27-29 de Maio), performance-ritual com quatro actores, que vai entrar em casas privadas previamente inscritas. Incursões anteriores deram origem ao documentário, com o mesmo título, realizado por Maria João Guardão e apresentado em antestreia a 31 de Maio, na Duplacena77.

Pela primeira vez em Lisboa é também apresentado o espectáculo Souvenir, de Tiago Cadete. A investigação da história da migração da sua família paterna para França na segunda metade do século XX vai a cena no Teatro Ibérico, nos dias 28 e 29 de Maio.

A mesma sala acolhe Ao longe, o fim do mundo, do colectivo Retorno Contínuo, nos dias 5 e 6 de Junho. No texto, da autoria das irmãs irmãs Beatriz e Leonor Wellenkamp Carretas, um grupo tenta provar que a Terra é plana. "No percurso da hipótese à verificação questiona-se se a ciência ainda é suficiente para explicar o mundo ou se devemos, como os terraplanistas, pôr em causa os nossos próprios sistemas de crença."

DR 'Ao longe, o fim do mundo', Retorno Contínuo

A 29 e 30 de Maio, Bibi Dória revisita Copacabana Mon Amour, filme experimental de Rogério Sganzerla censurado no Brasil dos anos 1970. "Na performance Cão de sete patas mergulha no universo onírico da personagem principal, fundindo cinema, performance, ficção e documentário", para ver na Rua das Gaivotas 6.

Ao Centro Cultural de Belém chega outro espectáculo em estreia em Lisboa, este dos SillySeason. Dias 6 e 7 de Junho, O direito do mais fraco à liberdade inspira-se na obra do realizador Rainer Werner Fassbinder para uma celebração "dos grandes gritos pelo direito fundamental ao amor."

Uma nota ainda para o Cinema Ideal, que recebe uma reposição de Pele Nómada, road movie de João Fiadeiro e Aline Belfort, exibido no dia 25 de Maio no âmbito do festival.

Em estreia absoluta

Duas Ratas é uma performance em estreia absoluta. Partindo de fragmentos diários, memórias e registos VHS, Rafa Jacinto e Carolina Cunha e Costa evocam a arte japonesa do kintsugi para "reparar noções de casa e identidade e questionar papéis de género e restrições impostas às mulheres, como na escrita de Beatrix Potter". Apresentam-se na Rua das Gaivotas 6, nos dias 22 e 23 de Maio.

DR 'Retroceder', Urso Pardo

Outra estreia absoluta é a peça Retroceder, em cena nos dias 30 e 31 de Maio, no CAL – Centro de Artes de Lisboa. Da associação cultural Urso Pardo, o espectáculo "reflecte sobre o próprio trajecto do grupo e sobre a construção colectiva de uma ideia de teatro para explorar novas possibilidades de caminho futuro".

Em Outubro

Em Outubro, regressam os Estaleiros, secção de obras encomendadas pelo Temps d'Images, onde "o risco e a experimentação" são os "motores da criação". É também um espaço de encontro entre artistas e autores, que será marcado por dois momentos. Na Duplacena77, nos dias 8 e 9 de Outubro, com a actriz Andreia Farinha e a realizadora Leonor Teles. Na Appleton, com a performer Joana Manuel e o realizador João Nicolau, nos doas 14 e 15 de Outubro.

A encerrar mais uma edição do festival vai estar Through the chiral veil, instalação de Filipe Baptista e Sara Abrantes, nos dias 30 e 31 de Outubro, na Sala Estúdio Valentim de Barros.

Vários locais. 21 Mai-7 Jun, 8-31 Out. Informações de bilheteira e programação completa no site do Temps d'Images

📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn