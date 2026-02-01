Durante o mês de Fevereiro, a cadeia vai oferecer o pequeno-almoço aos dez primeiros clientes a entrarem em cada restaurante.

O pequeno-almoço é a refeição mais importante do dia – diz-se por aí – e, a partir da próxima segunda-feira, 2 de Fevereiro, vai ser gratuita, pelo menos para alguns dos clientes do Honest Greens. Todos os restaurantes da cadeia vão oferecer o pequeno-almoço aos dez primeiros clientes, durante todo o mês de Fevereiro. A oferta, que começa no dia 2, é válida até 16€ e inclui tostas, bowls e "os house specials", acompanhados de bebida. Os espaço abrem às 08.30.

A campanha não fica por aqui. De quinta a domingo, todos os clientes que gastarem mais de 12€ recebem um vale de 5€ para descontarem em pequenos-almoços na semana seguinte, entre segunda e quinta-feira, até às 11.30.

As opções de dejejum do Honest Greens inclui a clássica Loaded Avocado Toast, os Turkish Eggs ou os Mediterranean Eggs Benedict, a Açaí Bowl, Chía Pudding ou as Overnight Oats. O separador House Specials inclui o Breakfast Burrito, a Breakfast Tostada e as Matcha Pistácio Pancakes. A oferta inclui ainda bebidas como matcha, chás, kombuchas e sumos prensados a frio.

Desde que chegou a Portugal, em 2020, o Honest Greens tem estado a expandir-se por toda a Lisboa e arredores. Actualmente, tem espaços em Alvalade, Cascais, Príncipe Real, Chiado, Cais do Sodré, Avenida, Amoreiras e Parque das Nações.

