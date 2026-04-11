The Color Run: são cinco quilómetros de festa em Oeiras

Prepare-se para dar às pernas. A The Color Run está de volta a Portugal, com duas datas já confirmadas: 20 de Junho em Gondomar e 4 de Julho em Oeiras. E este ano há uma nova estação, a Shine Tour. Para além das habituais estações de pó colorido, no percurso de cinco quilómetros, este ano os participantes também vão ser cobertos de um brilho dourado e prateado.

“Preparámos esta edição para que famílias e amigos possam experienciar os cinco quilómetros mais felizes do planeta sem preocupações”, lê-se em comunicado da organização, que destaca que tanto o pó como o “shine” são inofensivos, quer para os corredores quer para o ambiente. “Ambos são feitos de amido de milho, ingrediente natural, utilizado na indústria alimentar e decoração de bolos, e não poluente”, explica na mesma nota o director da The Color Run Portugal, Tiago Pereira.

Na The Color Run, não há cronómetro e tanto faz correr ou caminhar – até pode ir a dançar pelo caminho, que ninguém leva a mal. A ideia é praticar actividade física de forma descontraída, sozinho, com amigos ou em família. Este ano, entre as várias estações de pó, haverá também uma estação de espuma, um túnel imersivo, um insuflável e a nova estação de “shine”. Mas, atenção, a experiência não acaba na meta. Depois da corrida, ainda há festa, com música, animação de rua e food trucks.

Em Oeiras, o evento decorre no Centro Desportivo Nacional do Jamor, entre as 15.30 e as 20.00. Os bilhetes já estão à venda no site da The Color Run e nas lojas habituais, com valores desde 27,90€ para equipas e 29,90€ para quem compra de forma individual. O acesso inclui sempre uma t-shirt, mochila, pulseira, saqueta de pó colorido e duas tatuagens removíveis. As crianças até aos dez anos não pagam e têm direito a um dorsal.

Praça da Maratona (Cruz Quebrada). 4 Jul, Sáb 15.30-20.00. Desde 27,99€/equipa

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