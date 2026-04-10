Thirty Seconds To Mars regressam a Lisboa em Abril de 2027

A digressão A Beautiful Lie vs This Is War passa por Lisboa em 2027, com um espectáculo focado nos discos que ajudaram a definir o percurso da banda.

Os Thirty Seconds To Mars têm regresso marcado a Lisboa em 2027, com um concerto agendado para 6 de Abril na Meo Arena, mas, desta vez, só vez para tocar os bangers. O espectáculo faz parte da digressão mundial A Beautiful Lie vs This Is War e promete revisitar este dois discos que marcaram o início da carreira da banda, num formato pensado para cruzar diferentes fases do grupo liderado por Jared Leto.

O concerto está a ser apresentado como uma viagem entre o passado e o presente, com foco nos álbuns A Beautiful Lie (2005) e This Is War (2009). O primeiro representou um ponto de viragem na afirmação internacional da banda, com temas como “The Kill” e “From Yesterday”, enquanto o segundo consolidou uma sonoridade mais ambiciosa e global, com canções como “Kings and Queens”, “This Is War” e “Closer to the Edge”.

Um dos momentos mais aguardados deste regresso aos palcos será a reunião de Tomo Miličević com Jared Leto e Shannon Leto. O guitarrista volta assim a integrar a banda num reencontro que deverá marcar este espectáculo em Lisboa, apontado como o primeiro na Europa desta nova digressão.

Os bilhetes são postos à venda na próxima sexta-feira, 17 de Abril, às 10.00.

Meo Arena (Parque das Nações). 17 Abr (Sáb) 20.00. 45€-65€

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